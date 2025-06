Chi è Chiara Bono, l'attrice che interpreta Yara Gambirasio

Una prima tv per il film "Yara" diretto da Marco Tullio Giordana nel 2021. Va in onda stasera alle 21.36 su Canale 5 per la prima volta in chiaro la co-produzione Mediaset e Netflix sull'omicidio di Brembate. La pellicola parla infatti dell'omicidio di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di sopra scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata morta tre mesi più tardi in un campo di Chignolo d'Isola. Per l'omicidio è stato condannato all'ergastolo un muratore di Mapello, Massimo Bossetti.

Ma chi è la giovane attrice che dà il volto e la voce a Yara Gambirasio in questo film? Si tratta di Chiara Bono, oggi 22 anni, ma diciassettenne ai tempi delle riprese. Bono ha studiato in un'accademia di teatro, la MTDa e, stando alla sua pagina IMDb sono diversi i lavori per la tv e per il cinema cui ha preso parte.

Dopo l'esordio nel 2018 in un episodio del telefilm con Terence Hill "Don Matteo", l'anno dopo Chiara Bono ha interpretato la senatrice a vita Liliana Segre nel biopic "Figli del destino". Successivamente ha preso parte alle serie televisive "Che Dio ci aiuti" nel 2019 e "Odio il Natale" nel 2023. Nel 2025 è tornata in un corto dal titolo "Un'esperienza in più", e in un film basato ancora una volta sulla persecuzione nazista degli ebrei, dal titolo "La farfalla impazzita".

Oltre ad aver interpretato Yara Gambirasio, forse l'altro ruolo più noto di Chiara Bono è nel film di Paola Cortellesi "C'è ancora domani", uscito nel 2023. La pellicola, com'è noto, traccia un quadro della condizione femminile subalterna, e Bono qui interpreta Luisa, una ragazzina di buona famiglia in procinto di finire le scuole medie, ma senza alcuna voce in capitolo. Un piccolo ruolo il suo quindi, ma il film ha riscosso notevoli risultati al botteghino ed è stato visto da moltissime persone.

Tornando a Yara, Bono si è così espressa in un'intervista rilasciata a Today nel 2022: " Ho lavorato nel lasciar trasparire l'innocenza e la vitalità della me di tredici anni. La spontaneità è stata la chiave con cui ho affrontato il ruolo: noi ragazze e ragazzi viviamo al massimo ogni emozione, e ho cercato di donare al personaggio la leggerezza tipica adolescenziale, senza però dimenticarmi che ogni ragazzo ha dentro di sé un mondo profondo, complesso, che non deve essere sottovalutato dagli adulti, bensì compreso e ascoltato ".

Il film "Yara" ripercorre non solo la vicenda la scomparsa della tredicenne, e le sue ricerche, ma

anche le indagini senza precedenti e i processi che hanno portato alla condanna di Bossetti . Protagonista assoluta sullo schermo è, che interpreta la pm