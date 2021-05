Bagni di sterco anti-Covid, Letta il pollo e il Kok Boru: quindi, oggi...

- In India si spalmano cacca di vacca sul corpo e bevono pipì bovino contro il Covid. Dopo i bagni nel Gange, direi che qui siamo all’apoteosi. L’ho detto e lo ripeto: mi stupisco che da queste pratiche non nascano altre orrende malattie

- Saviano la spara grossa sul Corriere, e ci spiattella il solito paternalismo sui migranti. Puntuale come un orologio svizzero, ogni qual volta aumentano gli approdi lui parte con la predica dell’emergenza umanitaria. E qual è la sua grande idea? Considerare una "benedizione e una necessità" visto il calo demografico. Ma sostenere la natalità vi fa proprio schifo?

- Draghi spiega l'idea che ha di immigrazione: benvenuti ai profughi, clandestini da rimpatriare. Il ministro Giovannini invece ci tiene a spiegare che con lui i porti non verranno mai chiusi agli stranieri. Qualcuno sta cercando di farsi odiare da Salvini.

- l’Italia si dimostra un Paese strano. Lasciamo libero un terrorista rosso, rinunciando a catturarlo, ma indaghiamo sui tweet anti Mattarella di un professore universitario. Qui la stiamo facendo fuori da vasino

- scopro l’esistenza di questo gioco pazzesco. Si chiama Kok Boru e in pratica si tratta di un incrocio tra il polo, il rugby e il calcio. Solo che al posto della palla usano il cadavere decapitato di una capra. Quanta civiltà

- sulle riaperture cambieranno gli indicatori e il coprifuoco verrà spostato in avanti. Draghi però appare meno convinto dei partiti che lo sostengono. Dietro, chissà, potrebbe nascondersi qualche mugugno del solito Speranza

- la vice di Letta si lamenta perché Salvini si sta prendendo il merito delle riaperture, affermando che la revisione di metà maggio era già prevista. Vero. Ma è proprio questo il punto: siete così polli che vi siete fatti fregare dal leghista

- seriamente, magari verrò smentito dai fatti, Gualtieri non solo non diventerà mai sindaco di Roma, ma rischia pure di non arrivare al ballottaggio. Ha una capacità di coinvolgimento emotivo pari a quella di un bradipo. Le opzioni sono due: o il Pd ha deciso di suicidarsi; oppure ha trovato il modo migliore per appoggiare Raggi senza dirlo ufficialmente.

- Draghi: per i matrimoni ci vuole pazienza. Per caso (ci) sta dicendo: "Vi do l’opportunità per non commettere questo errore"?

- questa storia del gender salary gap nello sport va contestualizzata. È vero che le donne si cuccano meno spiccioli, ma il motivo è spesso di marketing: volenti o nolenti, così come il calcio maschile e quello femminile, gli uomini attirano più spettatori delle donne. Triste, ma corretto

- un rapporto indipendente interno all’Oms scopre l’acqua calda: ovvero che a febbraio abbiamo buttato via un mese. E che la pandemia era evitabile. Se a Ginevra fanno studi così, perché noi non dovremmo avviare una commissione d’inchiesta?