"La coca in tutto il corpo, il ménage a trois...": nuove accuse a Genovese

S'infittisce di dettagli sempre più rabbrividenti lo scandalo sessuale che ha coinvolto Alberto Maria Genovese, il "re delle startup" accusato di violenza sessuale ai danni di una 18enne e spaccio di stupefacente. Nuove rivelazioni, rese stavolta dall'ex fidanzata, aggraverebbero la posizione dell'imprenditore napoletano, già recluso nel carcere di San Vittore dallo scorso 6 dicembre 2020. Rave casalinghi, festini con lo "stupefacente rosa" ma anche menage a trois sotto l'effetto di sostanze droganti, si sarebbero consumati a Villa Lolita, la residenza estiva del manager.

La testimonianza choc dell'ex fidanzata

" Con M. e Alberto abbiamo ballato, poi siamo finiti sul letto dove ci siamo toccati. Poi ci sono stati dei rapporti orali sia da parte mia che di M. verso Alberto ". Comincia così il racconto della ex compagna di Genovese che, secondo l'accusa, sarebbe stata testimone del presunto stupro a Villa Lolita. " C'è stato un primo rapporto vag***e tra M. e Alberto . - racconta la ex fidanzata dell' imprenditore - Lei gli ha detto che aveva le mestruazioni, ma ad Alberto non dava fastidio. Io ricordo tutto, la ragazza era attiva e partecipava ". Poi Genovese e la fidanzata, scrive Libero Quotidiano, avrebbero consumato un rapporto " mentre l'altra ragazza assumeva un'altra sostanza. Ha cominciato ad agitarsi, diceva che stava male, siamo andate in bagno ma ha vomitato, era pallida, sudava ".

Lo stupro a "terrazza sentimento"