Conte "Jack lo squartatore", la variante Fedez e BoJo: quindi, oggi...

- Conte che chiede la riforma della Rai è come Jack lo squartatore che si lamenta per il troppo crimine che infesta la città. Non era lui che nel 2017 scrisse che "per la Rai abbiamo fatto le nostre scelte" per garantire "il rilancio della principale industria del Paese"? Alla faccia della lottizzazione altrui

- ogni volta che si sente dire: "Fedez ha espresso più idee di sinistra dal palco che ecc. ecc. ecc.", un militante della festa dell’Unità muore. Berlinguer intanto si rivolta nella tomba. E ne ha tutto il diritto

- Fedez aveva registrato la telefonata con i vertici Rai. Ma anche a viale Mazzini hanno fatto lo stesso. Occhio Fedez che quelli sono tosti, eh. Per sopravvivere in mamma Rai e arrivare in alto devi comunque saperti muovere. Non è gente sprovveduta

- il problema della predica di Fedez dal palco del concertone non è tanto quello che ha detto, o non solo, ma il fatto che non abbia capito di essersi comportato da illiberale. Qui proviamo a dargli una lezione di democrazia

- dobbiamo dare merito al cantante-dalle-unghie-smaltate di averci liberato per alcune ore dalle notizie sul coronavirus. La chiameremo la variante Fedez

- sui festeggiamenti di Milano è inutile sperticarsi ora in previsioni su possibili casi stile Atalanta-Valencia. E tutto da vedere. Non resta che attendere 14 giorni

- altre novità sul caso Csm. Ma la fortuna delle toghe è che la faccenda è molto complessa e soprattutto al grande pubblico non interessa granché. Almeno finché non finiscono pure loro nelle grinfie di un “sistema” che tutto appare tranne che limpidissimo

- oh, comunque: di questa benedetta e fantomatica loggia massonica “Ungheria” tutti sanno tutto, ma nessuno parla. Mi spiego. Almeno un paio di giornali hanno i verbali dell’interrogatorio di Amara e da giorni riferiscono che all’interno vi sono citati i nomi di “magistrati e alti ufficiali” dello Stato. Nessuno che dica chi. Benissimo, finalmente. Giusto così. Ma in passato (e con altri soggetti coinvolti) avrebbero usato lo stesso metro?

- a Montecorice, nel Salernitano, un signore sente dei rumori nell’orto, imbraccia il fucile e spara. Solo che tra i ravanelli non c’era un cinghiale, ma la moglie

- strano incontro tra un parlamentare e una spia in pieno giorno ad un autogrill. Ma per tessere trame davvero nascoste, non sarebbe meglio vedersi al buio?

- l’idea che Boris Johnson non riesca ad arrivare a fine mese perché “troppo povero per fare il premier” è pazzesca. Venga qui da noi che un vitalizio non lo si nega a nessuno

- ragionamento semplice eppure efficace del ministro della Giustizia francese sul caso dei brigatisti rossi. Dice: "Avremmo mai accettato che i jihadisti si rifacessero una vita in Italia?". No, ovviamente. Quindi ben venga l’estradizione

- grande idea di Saviano: importare 1 milione di immigrati, impiantarli al Sud e via dicendo. Evidentemente favorire politiche per la famiglia e investimenti seri è troppo faticoso. Saviano ha una capacità innata di dire sempre le stesse cose, come un disco rotto, solo sparandola ogni volta un po' più grossa