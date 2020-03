'Qui clandestini fuori controllo: abbiamo bisogno dell'esercito'

Una disperata richiesta d'aiuto quella che giunge da Luigi Petrella, primo cittadino di Castel Volturno - comune in provincia di Caserta -, il quale sottolinea di come in una vasta zona come quella da lui gestita, che va Bagnara fino a Destra Volturno, vivano all'incirca 15mila immigrati buona parte dei quali irregolari. Petrella sottolinea di come questi numeri, in una situazione di pandemia da coronavirus come quella che stiamo affrontando da settimane, facciano piombare il suo territorio in uno stato di allerta massimo poichè questi immigrati sono totalmente fuori controllo.

L'appello del sindaco di Castel Volturno non è rimasto a lungo inascoltato: l'avvocato Marco Cerreto infatti, nella sua veste di commissario provinciale di Fratelli d'Italia Caserta, ha fatto immediatamente suo l'allarme di Petrella, richiedendo a gran voce l'arrivo dell'esercito nella provincia campana: " Ho sentito stamane il sindaco di Castel Volturno Luigi Petrella ed ho raccolto il suo invito a stare vicino ad una comunità esposta più di altre, quella di Castel Volturno. Lui stesso mi ha detto di essere in grande difficoltà, nonostante stia lavorando alacremente, ad assicurare il controllo della zona Bagnara, Destra Volturno".

L'avvocato Cerreto ha poi rimarcato il vero, grande problema di quella zona: con almeno 15mila immigrati - in buona parte irregolari -, nessuno può garantire che questi ultimi siano adeguatamente informati dell'emergenza coronavirus o che conoscano le misure restrittive adottate dal governo per far fronte a questa situazione, ne tantomeno che le rispettino. Fra questi stranieri ci potrebbero essere dei contagiati che però non lo comunicano e non richiedono assistenza sanitaria ove mai ne avessero bisogno per qualunque motivo. Per questo il commissario provinciale di FdI pensa che la soluzione a questa annosa questione sia l'arrivo dell'esercito in questa zona così in difficoltà del nostro Mezzogiorno, ricordando di come la stessa Giorgia Meloni "Chiese a gran voce già due anni fa il potenziamento di presidi di polizia, carabinieri e la presenza appunto dell'esercito".