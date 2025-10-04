Europa, basta con le illusioni: la libertà non è gratis

Noi europei dobbiamo dedicare più tempo a riflettere sulle cause e sulle conseguenze del nostro lungo sonno strategico. Per troppo tempo abbiamo preferito riposare sognando la "fine della storia", affidando a terzi le responsabilità della nostra sicurezza e difesa. Abbiamo quasi dimenticato ciò che Pericle intendeva come scelta politica fondamentale: "Riposare o essere liberi".

Il nostro letargo è durato decenni. L'Europa ha scelto la comodità a scapito del potere. Ha rinunciato allo sforzo, all'innovazione, al rischio, a tutte le condizioni che rendono possibile la libertà. Sotto l'ombrello militare statunitense, abbiamo vissuto cullati da illusioni: la fine della storia, la pace perpetua... E ora stiamo vivendo la fine di quelle illusioni.

Risvegliarci dal nostro letargo significherà essere disposti a pagare il prezzo per essere liberi e, quindi, padroni del nostro destino. Disposti, ad esempio, a rispondere all'escalation commerciale statunitense impegnandoci, piuttosto che lanciare accuse, a riparare tutto ciò che dipende da noi. Dobbiamo cambiare il nostro modello di crescita in una direzione molto chiara: più libertà, più flessibilità, meno oneri normativi, meno ostacoli alla produzione e agli investimenti.

La difesa è un'assicurazione esistenziale: quando non ci sono problemi all'orizzonte, è costosa; quando ne compare uno, ci rendiamo subito conto che non ha prezzo. Nessuno difenderà i nostri interessi al posto nostro. E non stiamo difendendo solo interessi economici, ma tutto ciò che apprezziamo in Occidente, che non è un'azienda commerciale, ma una civiltà.

Purtroppo, le nostre società non sono minacciate solo dall'esterno. In molti Stati europei si è permesso il deterioramento istituzionale, giocando un gioco molto pericoloso: praticare la competizione pacifica che caratterizza la democrazia senza rispettare i presupposti non scritti che la rendono possibile. Nelle società moderne, tali premesse implicano la combinazione di tre disposizioni: in primo luogo, rispettare le leggi, in particolare la Costituzione; in secondo luogo, avere opinioni proprie, difese con passione; infine, non portare tali passioni al punto da far scomparire la possibilità di un accordo, ovvero preservare il senso del compromesso.

In molte democrazie europee si verifica una sorta di paradosso: ciechi di fronte alle minacce esterne, molti leader hanno sperperato un grande capitale di energia collettiva alimentando lotte interne per mero calcolo elettorale: divide et impera. Non è quindi raro vedere tanti pacifisti incondizionati andare in guerra contro i propri compatrioti. In Spagna, senza andare troppo lontani, il governo usa la politica estera, ridotta a slogan, come risorsa per sfuggire alle proprie responsabilità interne. Arrivando al punto di incoraggiare e applaudire i disordini di piazza che hanno gravemente alterato il Giro di Spagna, solo perché convenienti al suo discorso estero privo di sfumature.

Non si è mai parlato tanto di "polarizzazione" in Occidente. Perché di polarizzazione si può parlare solo dove esiste, in una certa misura, pluralismo politico e opinione pubblica. La polarizzazione politica è una malattia tipicamente democratica. È urgente pensare a come porre dei limiti a questo fenomeno, che minaccia di assumere forme sempre più violente.

In primo luogo, credo che bisognerebbe combattere la polarizzazione alla fonte. E questo implica, anche se può sembrare paradossale, il rafforzamento e il risanamento dei partiti politici. La formazione di organizzazioni forti è essenziale per l'istituzionalizzazione del sistema dei partiti.

Probabilmente, il cambiamento istituzionale da solo non è sufficiente; per questo è importante anche che i leader e i media svolgano un ruolo pedagogico, incoraggiando la comprensione della democrazia, non come un gioco a "somma zero", ma come un terreno pluralistico in cui il dibattito costruttivo e il rispetto per l'altro sono fondamentali.

Abbiamo perso di vista ciò che implica l'unità in una società libera e complessa. A volte immaginiamo che basterebbe sopprimere i nostri disaccordi. È un errore. L'unità richiede un lavoro costante verso un'azione comune, negoziata al di là delle differenze. Non è uno stato pacifico di consenso, ma una forma di vita tesa. In una società libera e, quindi, diversificata, l'unità non significa pensare allo stesso modo; l'unità significa agire insieme. Un sistema costituzionale equilibrato deve indurre la competizione e la negoziazione tra fazioni divergenti e spingerle verso un'azione comune. Questo tipo di azione comune non è sempre cordiale. È volta a trovare compromessi reciprocamente accettabili proprio riconoscendo che non siamo d'accordo, ma che, insieme, apparteniamo a qualcosa che va oltre le nostre divergenze.

Il partitismo non è mai stato così forte come oggi, ma le organizzazioni di partito come istituzioni non sono mai state così deboli, e questo non è affatto un paradosso. Purtroppo, l'indebolimento dei partiti come organizzazioni ha portato gli individui a unirsi attorno ai partiti come marchi, trasformando la politica in politica identitaria. In altre parole, più i partiti si indeboliscono come istituzioni, i cui membri sono uniti dalla lealtà alla loro organizzazione, più si rafforzano come tribù, i cui membri sono uniti dall'ostilità verso il loro nemico.

Agire contro la polarizzazione richiederà di riscoprire e rinnovare l'impegno verso virtù quali la legalità e la veridicità, la pazienza e l'impegno. Ciò implica, da parte di coloro che sono chiamati a farlo, doti di leadership non comuni. Sono lieto di poter affermare, in un contesto come questo, che, sia per i suoi orientamenti in politica estera sia per le sue posizioni europee, la presidente Meloni mi sembra un chiaro esempio del tipo di leader di cui l'Europa risvegliata avrà bisogno per essere libera.

José María Aznar

Ex premier spagnolo