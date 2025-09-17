Garlasco, abbiamo scherzato. Crolla il castello delle supposizioni

Ci avevano promesso la svolta. La virata tanto attesa verso il secondo uomo non è arrivata. Non c'è. L'assassino numero due è un fantasma, una supposizione, una suggestione - come si ama dire oggi -, ma la realtà è meno fantasiosa. L'indagine bis sul delitto di Garlasco va a sbattere contro la Bpa, la quasi mitica e attesissima analisi delle tracce di sangue, che conferma il vecchio impianto. Chiara Poggi, se dobbiamo credere alle prime anticipazioni di agenzia, è stata uccisa da una persona sola. Insomma, il nuovo scenario che metteva dentro la villetta dei Poggi Andrea Sempio perde un pezzo fondamentale. Perché il teorema di partenza è che Sempio non abbia agito da solo, ma in concorso con altri e i loro nomi, un complice e una complice, vengono sussurrati da settimane dal tam tam mediatico anche se, a quanto si sa, non sono stati mai iscritti nel registro degli indagati.

Tutto può essere e però si fatica sempre più, dopo tanti mesi estenuanti, a comprendere il filo di un'indagine ogni giorno più aggrovigliata che per risolvere alcuni problemi, o meglio per colmare alcuni innegabili deficit e pasticci compiuti dagli investigatori della prima ora, ne ha creati di nuovi. Insormontabili.

Perché Sempio, amico del fratello di Chiara, Marco, avrebbe organizzato o partecipato alla spedizione punitiva degenerata nel sangue? Ci avevano fatto notare le gocce di sangue sul telefono e la mano femminile, se mano di donna era, poi ci avevano raccontato la colazione multipla in cucina, con troppi ingredienti per due sole persone, Chiara e Alberto.

Il Fruttolo è l'Estathé ci hanno consegnato una verità semplice semplice: le tracce biologiche sono solo di Chiara e Alberto. Punto. L'impronta 33, quella sulle scale che portano in cantina, è stata venduta come una sorta di prova regina, ma si è sgonfiata fino a diventare un rebus, buono solo per alimentare battaglie fra consulenti e legali. Probabile, quasi sicuro, anzi, che la Procura chieda comunque il processo per Sempio, ma tutte le analisi fin qui concluse hanno platealmente smentito la nuova ipotesi accusatoria.

Si attendeva con grande enfasi la Bpa e la Bpa è arrivata. Occorrerà leggerla con calma, ma le indiscrezioni parlano chiaro.

La traccia del killer numero due, per non parlare del terzo, non c'è. C'è stata solo una girandola di esili supposizioni che si legavano l'una all'altra formando un ponte tibetano traballante che più traballante non si può. Ora anche quello è venuto giù.