Palloncini e magliette per Willy: "Una morte barbara e ingiusta"

Una schiera di ragazzi assiepati all'esterno del campo sportivo di Paliano mentre il feretro di Willy Monteiro Duarte varca, tra lacrime ed applausi dei presenti, i cancelli d'ingresso alla struttura. Indossano una maglia bianca in onore di quel ragazzo dall'animo gentile a cui tutti volevano bene. Marciano silenziosi, in un unico gruppo compatto, esibendo uno striscione: ''Siamo online'', un modo per far sapere che sono connessi, che ci sono anche se non possono più abbracciarlo.

Immagini strazianti, profondamente laceranti, quelle che giungono dalla piccola cittadina in provincia di Frosinone. Così come per la veglia di sera, sono accorsi i centinaia, da ogni luogo, alle esequie del 21enne. Ci sono corone di fiori, bigliettini e candele sparse sullo sterrato adiacente al campo dove, dalle ore 10, il vescovo di Tivoli sta celebrando messa. In cielo sono stati liberati decine di palloncini bianchi mentre il coro locale intona un sommesso ''Quando busserò alla tua porta'' con parole dedicate allo studente lavoratore di Paliano ucciso tra la notte di sabato 5 e domenica 6 settembre . Nessuno ha la forza di parlare, né di reclamare giustizia in queste ore di dolore. In prima fila, tra le 200 sedute andate a ruba prima delle 9, ci sono i familiari di Willy : è un fiume silenzioso di lacrime quello che accompagna la bara verso l'altare. Tra i partecipanti alla cerimonia, anche il premier il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri, il premier Giuseppe Conte, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e il segretario del Pd e governatore del Lazio Nicola Zingaretti.

''Una morte barbara e ingiusta''

A celebrare la funzione è il vescovo di Tivoli, Matteo Parmeggiani. '" Perché la morte barbara e ingiusta di Willy non cada nell’oblio, impegniamoci tutti, istituzioni, forze dell’ordine, uomini e donne della politica, della scuola, dello sport e del tempo libero, Chiesa, famiglie e quanti detengono le chiavi di un potere enorme, quello dei media e in particolare dei media digitali, a comprometterci insieme, al di là di ogni interesse personale e senza volgere lo sguardo altrove fingendo di non vedere, a riallacciare un patto educativo a 360 gradi' ', ha detto. '' Chiediamo a Dio anche la forza per saper un giorno perdonare chi ha compiuto l’irreparabile. Perdonare ma anche chiedendo che essi percorrano un cammino di rieducazione secondo quanto la giustizia vorrà disporre e in luoghi, come ad esempio le carceri, che devono essere sempre più ambienti di autentica riabilitazione dell’umano" , ha sottolineato.

Le parole del premier Conte