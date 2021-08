L'errore di Ronaldo nel video d'addio, J-Ax investe i no vax e Kabul: quindi, oggi...

- il tragico attentato di Kabul era forse il peggior incubo di Biden: dover riportare in patria, oltre ai profughi di questa rovinosa fuga, anche le bare di altri soldati americani. È successo, nessuno ha potuto impedirlo. E chissà quali saranno le conseguenze sul mandato di Joe. Ora più debole che mai

- Durigon ieri si è dimesso. Oggi è il tempo delle riflessioni. Memento: se citi Mussolini, anche solo il fratello, sei un politico finito.

- Cristiano Ronaldo se ne va al Manchester United, la Serie A perde abbastanza ma non tutto. Giocatore fortissimo, 101 gol sono tantissimi, ma prima di lui la Juve aveva vinto lo stesso. Avrebbe dovuto portare a Torino la Champions League. E non c’è riuscito. Si può parlare di mezzo "fallimento"?

- da leggere e rileggere il pezzo, direi quasi la lezione, di Henry Kissinger sull’Afghanistan. Dice: “Ci siamo persuasi che l’unico modo per impedire il ritorno delle basi terroristiche nel Paese era quello di trasformare l’Afghanistan in uno Stato moderno, dotato di istituzioni democratiche e di un governo insediato su base costituzionale”. Ma “l’Afghanistan non è mai stato un Paese moderno” ed erigere una democrazia “va a scontrarsi con la componente geografica, etnica e religiosa del territorio”. Gli afghani “si sono sempre ferocemente opposti alla centralizzazione”, sono una società tribale divisa in clan (spesso in guerra tra loro) che si coalizzano solo quando c’è da cacciare l’invasore o impedire la centralizzazione. “L’attuale tesi che gli afghani non siano disposti a combattere per il loro Paese è ampiamente smentita dalla storia. Gli afghani, anzi, si sono rivelati intrepidi combattenti per i loro clan e per la loro autonomia tribale”. Anche da qui viene la sconfitta americana

- a proposito di CR7: molto emozionante il video di addio. Peccato per quell'errorino, forse possiamo chiamarlo refuso, in fondo al filmato. "GraZZie Juventus". Una "zeta" è per sempre

- va bene che J-Ax è un artista e gli artisti vivono di licenze poetiche. Ma non vi sembra un po’ tantino provare “odio verso i no vax con cui al momento non ho voglia di dialogare, ma al massimo di stirarli in auto”. Mi domando e dico: ma se chiunque altro, magari un cattivone leghista, avesse detto che i tifosi del ddl Zan li vorrebbe tirare sotto con l’auto, quanti editoriali sanguinanti avremmo letto il giorno dopo?

- mi chiedo come sia possibile, nel 2021, morire sbranata da un branco di cani randagi. Ripeto: sbranata da un branco di cani randagi. Nel 2021. È successo nella zona di Monte Fiorino a Satriano (Catanzaro): ci ha rimesso la vita una 20enne.