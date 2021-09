Musica e droga: un rave in piena città. "Sala e Lamorgese dove sono?"

Festini illegali, fiumi di alcol e rave party con centinaia di persone in strada. E ancora, mercati dello spaccio a cielo aperto e musica a tutto volume in ogni angolo della città. È la fotografia di Milano alla vigilia della ripartenza economica e sociale sul finale della pandemia. Un copione che si ripete identico dall'alba al tramonto di un nuovo giorno gettando nello sconforto gli operosissimi cittadini del capoluogo lombardo. " Vediamo se almeno questa volta Sala vorrà chiedere scusa ai Milanesi ", tuona l'onorevole Marco Osnato di Fratelli d'Italia. Nella notte tra sabato e domenica sono scattati due arresti per eroina durante l'intervento della polizia per interrompere il rave che era in corso in un ex ditta di spedizioni in via dei Pestagalli. " Il sindaco si gira dall'altra parte dinanzi a queste illegalità diffuse ", rincara la dose Ricardo Truppo candidato al Consiglio comunale per FDI. La vicenda fa da eco al rave party di ferragosto nel Viterbese: una 25enne è morta dopo 6 giorni di beat forsennati e stupefacenti, due ragazze sono state stuprate e decine di giovani sono finite in coma etilico. " Dove sono Sala e Lamorgese? ", s'indigna il leader della Lega Matteo Salvini.

Il rave party nella notte: 300 giovani e spaccio di eroina

A vederla così quasi non la si riconoscerebbe. Eppure si tratta proprio di Milano, la metropoli che tutto il mondo ci invidia, culla della moda e dell'alta finanza. Da mesi (ormai) è di scena "la fiera dell'illegalità" con rave party e festini abusivi neanche fosse il Festival di Woodstock. Nella notte tra sabato e domenica, gli agenti della Mobile hanno bloccato un rave party che era in corso nello stabile dismesso di via Pestagalli 5, già sede della ditta Tel (Trasporti Spedizioni Depositi), a cui avrebbero partecipato circa 300 giovani.

All'interno della struttura era presente anche l'organizzatore del festino che, dopo l'identificazione, è stato segnalato all'autorità giudiziaria. Al termine dei controlli, alcune persone sono state arrestate per spaccio di eroina. Si tratta di due italiani, uno di 30 l'altro di 38 anni, sorpresi con circa 40 grammi di stupefacente nei pantaloni. Nella medesima circostanza, è stato individuato anche un 19enne in possesso di 4 grammi di hashish e 0,55 di Mdma.

Salvini: "Lamorgese e Sala dove sono?"

Sulla vicenda è intervenuto anche il leader della Lega Matteo Salvini: " Milano. Rave party abusivo in via dei Pestagalli (zona Rogoredo), musica alta, chiasso e presenza di droghe e stupefacenti. Residenti allo stremo . - scrive il capo del Carroccio in un post su Facebook - Così non va bene. Lamorgese e Sala, dove siete?!? ".

Promette battaglia e rilancia la denuncia anche Fratelli d'Italia: " Il Sindaco Sala oltre a girarsi dall'altra parte davanti a queste illegalità ormai diffuse e senza controllo - dice Ricardo Truppo candidato al Consiglio comunale per FDI - , fa un torto ai tanti cittadini che continuano a denunciare senza riscontro per gli enormi disagi che subiscono sotto casa. Possibile che i comuni cittadini debbano riempire pagine e pagine di scartoffie per organizzare anche un semplice banchetto, rischiando multe salatissime e gli "amici degli amici" possono permettersi di tutto!? ".

Fdi: "Sala chieda scusa ai Milanesi"