"Moralismo", "Fascistello": è rissa tra Giovanni Donzelli e Andrea Scanzi

Gli ultimi giorni della campagna elettorale per le amministrative sono stati contaminati da vicende che, in qualche modo, hanno tentato di influenzare l'opinione degli italiani poco prima del voto. Emblematico il caso dell'inchiesta svolta da Fanpage su Fratelli d'Italia, durata 3 anni e pubblicata a poche ore dall'andata alle urne, con la quale si volevano mettere in evidenza ipotetici legami tra il partito guidato da Giorgia Meloni e la destra più estrema. Oltre cento ore di girato sono state trasformate in un filmato di 10 minuti a uso e consumo della rete mentre la restante parte dei filmati ancora non sono stati visionati dai dirigenti di Fratelli d'Italia, che hanno chiesto di guardare tutto il materiale per avere un'idea concreta di quanto sia successo. A urne ormai chiuse e risultati elettorali consolidati, in attesa dei ballottaggi che si terranno tra due settimane, a Cartabianca si è tornati sull'argomento, con uno scontro acceso tra Andrea Scanzi e Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.

L'esponente del partito di Giorgia Meloni ha ribadito la linea assunta da FdI contro i regimi totalitaristi e contro chi li evoca, in qualunque modo. Per tale ragione, ha spiegato Donzelli, la leader di partito insiste per visionare tutte le 100 ore di girato, in modo da farsi un'idea concreta sul tema. " Tu fai uno scoop con un agente infiltrato che provoca. Sul piano delle giustizia è giusto, sul piano della giustizia devo capire. Hai fatto il record ma poi devo farti l'esame come l'antidoping. Devo capire, visto che l'uso che ne fai è mediatico, devo capire se ho usato il doping oppure no, devo capire se la domanda è ripetuta oppure no, se c'è un taglio che noi sappiamo si possa fare... ", ha detto Luca Telese, appoggiando quanto detto anche dall'esponente di Fratelli d'Italia.

In questa discussione si è poi introdotto Andrea Scanzi, che ha messo le mani avanti sottolineando che il suo discorso non andava a toccare le implicazioni giudiziarie e che per lui le persone coinvolte sono innocenti. " Quello che si è visto, a prescindere dai tagli, è inaccettabile da un punto di vista etico e morale ", ha attaccato Andrea Scanzi, trovandosi anche in disaccordo con quanto dichiarato poco prima da Luca Telese. Il giornalista de il Fatto quotidiano ha ribadito che metterebbe alla porta i due esponenti di Fratelli d'Italia coinvolti nell'indagine e ha invitato lo studio a non minimizzare le immagini. Il discorso di Scanzi si basa sui 10 minuti di girato che sono stati mostrati e alle sue parole ha replicato direttamente Giovanni Donzelli: " Il moralismo di Scanzi lo lascio da parte... ".