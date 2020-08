"Più Draghi e meno Grilli", Lapo Elkann affossa il Movimento

Ricostruzione, economia e giovani. Queste le parole più utilizzate da Mario Draghi nel suo intervento al Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione. Le parole espresse dall'ex presidente della Bce sembrano aver messo tutti d'accordo e per molti sarebbe lui l'uomo giusto al posto del premier Conte. Tra i sostenitori di Draghi spunta anche Lapo Elkann che attraverso un cinguettio social non si è risparmiato una sonora stoccata all'indirizzo del Movimento 5 Stelle, sostenendo la possibile candidatura a premier di Mario Draghi.

Silvio Berlusconi lo aveva detto in tempi non sospetti. Lo scorso marzo il leader di Forza Italia aveva parlato di un'emergenza economica - scaturita dalla pandemia da coronavirus - senza precedenti dalla quale sarebbe stato possibile uscire solo seguendo la strada indicata da Draghi: " Il pacchetto di misure da 25 miliardi è del tutto insufficiente. Se non si interviene subito, avremo davanti un'emergenza economica drammatica. Bisogna tutelare la capacità produttiva ed occupazionale, come ha detto Draghi, e intervenire subito fornendo liquidità ". A distanza di pochi mesi, l'ex presidente della Bce è riuscito a ottenere l'appoggio da diversi soggetti.

Tra i sostenitori di Mario Draghi c'è anche Lapo Elkann, che prima di applaudire alle parole dell'economista ha dato il benservito ai grillini. Dal suo rientro sulla scena social, dopo il terribile incidente dello scorso gennaio, Lapo Elkann non si è certo risparmiato stoccate a destra e sinistra e questa volta è toccato al movimento creato dal comico Beppe Grillo. Attraverso il suo profilo Twitter il rampollo di casa Agnelli non le manda a dire e punta il dito contro i pentastellati: " Siamo arrivati al punto dove chi ha osannato Grillo & Co per anni adesso vuole spiegarci che il problema è Draghi. Io dico che per l'Italia, senza un minimo dubbio è Meglio, ma MOLTO meglio avere + DRAGHI e -GRILLI ". Lapo Elkann non accetta lezioni dai grillini e dai loro sostenitori e con il suo cinguettio social è pronto a scommettere sulla formula "Più Draghi Meno Grilli".