Come riciclare gli avanzi di Pasqua

Uova di cioccolato, affettati e porzioni di arrosto avanzate dal pranzo con amici o parenti. Nei giorni successivi alla Pasqua ci si ritrova quasi sempre con una quantità considerevole di cibo da smaltire e pochissimo tempo da dedicare alla preparazione dei pasti giornalieri. Dunque, che fare?

Se siete a corto di idee, vi suggeriamo tre ricette di riciclo da replicare al volo. Naturalmente si tratta solo di spunti che potete adeguare al vostro gusto o esigenze personali. E allora, spazio alla creatività!

Pan Brioche all'acqua con uova di cioccolato

Il pan brioche all'acqua è perfetto per recuperare gli avanzi delle uova di cioccolato. L'impasto non prevede l'utilizzo né di uova né di derivati del latte motivo per cui ben si adatta a una dieta vegana o che escluda alimenti contenti lattosio. Vediamo come si prepara.

Ingredienti

150 grammi di farina 00

100 grammi di farina Manitoba

125 grammi di acqua

30 grammi di olio di semi di girasole

40 grammi di zucchero di canna

10 grammi di lievito di birra fresco

100 grammi di cioccolato (vegano o senza lattosio)

Latte vegetale o senza lattosio qb

Preparazione

Per prima cosa, munitevi di una ciotola e un cucchiaio. Versate l'acqua, preferibilmente tiepida, nel recipiente. Sciogliete il lievito all'interno del liquido. Aggiungete lo zucchero e l'olio poi rimestate rapidamente. A questo punto incorporate poco per volta anche la farina. Compattate il composto con il cucchiaio fino ad ottenere una massa liscia e omogenea. Coprite la ciotola con un panno umido e fate lievitare per circa mezz'ora.

Spezzettate grossolanamente le uova di cioccolato. Aggiungete i pezzetti ricavati all'impasto avendo cura di distribuirli in modo uniforme. Versate il composto su una spianatoia leggermente infarinata e conferitegli la forma di un piccolo filoncino. Riponete il panetto in uno stampo da plumcake leggermente oliato e fate lievitare la massa, ben coperta, fino al raddoppio del volume.

Preriscaldate il forno a 180 gradi. Spennellate la superficie del pan brioche con un po' di latte e cuocete in modalità statica per circa mezz'ora. A cottura ultimata spolverate, se vi va, con lo zucchero a velo. Il pan brioche all'acqua si conserva fino a una settimana all'interno di un sacchetto per alimenti o in una scatola di latta.

Polpette di arrosto

L'arrosto è una delle portate principali del pranzo di Pasqua ma anche tra quelle che avanzano in quantità maggiori. Dunque, che farne dei rimasugli? C'è una sola risposta a questa domanda: delle deliziose polpette di carne. Ecco come si preparano.

Ingredienti

200 grammi di arrosto (o lesso avanzato)

1 uovo intero

50 grammi di pane

2 cucchiai di parmigiano

una manciata di prezzemolo

pan grattato qb

sale

pepe

olio

Preparazione

Anzitutto mettete in ammollo il pane in un po' di latte. Potete utilizzare sia quello in cassetta che quello fresco privato della crosta. Quando si sarà ammorbidito, strizzatelo fino ad eliminare le eccedenze di liquido.

A parte, frullate in un mixer 200 grammi di arrosto o lesso. Inserite la carne all'interno di una ciotola quindi aggiungete l'uovo, il parmigiano, il prezzemolo tritato e il pane. Regolate di sale e pepe. Impastate con le mani fino ad amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Con l'aiuto di un cucchiaio recuperate un piccola quantità di composto e conferitegli una forma sferica facendola rotolare ad agio tra i palmi delle mani. Poi appiattite la superficie esercitando una leggera pressione con le dita.

Mettete del pan grattato in un piatto e ripassate ad una a una le polpette. Disponetele su un foglio di carta forno e irrorate con un filo d'olio. Cuocete a 180 gradi fino a doratura. Potete servire le polpette in accompagnamento a un'insalata fresca come piatto unico oppure come finger food.

Tortini con purea di patate

La purea di patate è il contorno con cui solitamente si serve l'arrosto. Se ne avete un po' da parte e non sapete come riutilizzarla, vi suggeriamo di provare a realizzare questi “tortini di recupero”. Per rendere la preparazione più golosa usate anche gli avanzi di formaggio o salumi del pranzo di Pasqua. Vedrete, sono una vera squisitezza.

Ingredienti

400 grammi di purea di patate

1 uovo intero

100 grammi di salame (o anche un altro insaccato)

100 grammi di provolone dolce (sostituibile con un altro formaggio)

una manciata di prezzemolo

pan grattato qb

pepe

olio

Preparazione

Prendete una ciotola e versate all'interno l'avanzo di purea. Rompete un uovo e unitelo al composto. Quindi rimestate con un cucchiaio fino a completo assorbimento. A parte, tagliate a listarelle o dadini il formaggio e il salume. Incorporateli all'impasto, aggiungete anche il prezzemolo tritato e un pizzico di pepe. Mescolate ancora.

Recuperate degli stampini, spennellateli con olio e spolverate il fondo con un po' di pan grattato. Porzionate la purea all'interno dei pirottini e appiattite delicatamente la superficie con il dorso di un cucchiaio. Irrorate con un filo d'olio e cuocete in forno a 180 gradi per 20/30 minuti.

Questi tortini possono essere consumati caldi o tiepidi in accompagnamento ad una insalata di rucola o misticanza.

