Tisana sgonfia-pancia: le migliori per i senior

Una tisana sgonfia-pancia può essere l'ideale per i senior, oggi sempre più impegnati in una quotidianità frenetica, attività extra lavorative ed eventi sociali. Questa categoria di persone è sempre più interessata al benessere personale e alla salute fisicia, in previsione di una vita sempre più longeva e appagante. Eppure il peggioramento dell'integrità del sistema gastrointestinale può incidere su questo benessere, per questo è importante correre ai ripari tramite un'azione preventiva.



Ma quali rimedi naturali, quali tisane scegliere, per agevolare il benessere della flora intestinale e favorire un'alimentazione sana e in grado di eliminare le scorie?

Senior, le problematiche intestinali più ricorrenti

Il passare del tempo e il naturale deterioramento fisico possono scontrarsi apertamente con la necessità e la voglia di vivere un'esistenza attiva, vivace e piena di energia. Per questo un'azione preventiva può rallentare questo processo fisiologico, anche con il supporto di rimedi naturali efficaci. Ne sa qualcosa la silver generation alle prese con impegni, appuntamenti, attività e una quotidianità ricca di incombenze da affrontare con energia.

La salute riveste un ruolo predominante, per questo è necessario imparare ad ascoltare i segnali lanciati dal corpo, in particolare quelli che riguardano la zona addominale. Che spesso risulta più fragile e dolorante a causa di problematiche sempre differenti, quali ulcere, infezioni batteriche, difficoltà digestive, stipsi, gonfiore e pigrizia intestinale. Spesso conseguenza diretta di scelte alimentari sbagliate, povere di fibre, ma anche di una scarsa idratazione, incentivata dall'assenza di movimento, abuso di lassativi o di patologie concomitanti.

Pancia, soluzioni e rimedi sgonfia-pancia

La flora batterica intestinale è ricca di microrganismi utili affinché la mucosa intestinale risulti tonica e integra, ma anche per il benessere dell'organismo nel suo complesso e per il suo funzionamento. Preservare questo equilibrio è fondamentale, sia attraverso uno stile di vita e alimentare bilanciato, utile a prevenire problematiche, che tramite l'assunzione di prodotti mirati.

In particolare si possono usare rimedi di tipo naturale, prefetti per migliorare la condizione di gonfiore che può colpire uomini e donne in eguale misura, queste ultime specialmente durante la menopausa. Le tisane possono accorrere in soccorso drenando ed eliminando il gonfiore, ecco qualche suggerimento.

Tisana al finocchio : una verdura utile sia cruda che cotta, oltre che in versione decotto, è perfetta per inibire la fermentazione batterica intestinale che favorisce il relativo gonfiore. Si può facilmente acquistare oppure realizzare versando in acqua un cucchiaino di semi di finocchio schiacciati, aggiungendo anche un rametto di rosmarino e qualche chiodo di garofano. Si porta a ebollizione, spegnendo la fiamma e lasciando in infusione, si filtra e degusta;

: una verdura utile sia cruda che cotta, oltre che in versione decotto, è perfetta per inibire la fermentazione batterica intestinale che favorisce il relativo gonfiore. Si può facilmente acquistare oppure realizzare versando in acqua un cucchiaino di semi di finocchio schiacciati, aggiungendo anche un rametto di rosmarino e qualche chiodo di garofano. Si porta a ebollizione, spegnendo la fiamma e lasciando in infusione, si filtra e degusta; Tisana anice e liquirizia : perfetta per sfiammare, depurare, rilassare e agevolare una buona digestione, per preparare la tisana si versa in acqua un pezzetto di radice di liquirizia con alcuni semi di anice. Si porta l'acqua a ebollizione, si spegne permettendone l'infusione per poi filtrare il tutto;

: perfetta per sfiammare, depurare, rilassare e agevolare una buona digestione, per preparare la tisana si versa in acqua un pezzetto di radice di liquirizia con alcuni semi di anice. Si porta l'acqua a ebollizione, si spegne permettendone l'infusione per poi filtrare il tutto; Tisana alla menta : aiuta la digestione e sgonfia la pancia, si può preparare sia con foglie fresche che secche da versare in acqua bollente permettendo una corretta infusione. Si filtra e si degusta con poco miele e qualche goccia di limone;

: aiuta la digestione e sgonfia la pancia, si può preparare sia con foglie fresche che secche da versare in acqua bollente permettendo una corretta infusione. Si filtra e si degusta con poco miele e qualche goccia di limone; Tisana cumino e camomilla : un toccasana perché rilassante e lenitiva, oltre a garantire un valido effetto antiossidante. Si porta l'acqua e ebollizione, si aggiunge scorza di limone, semi di cumino e camomilla, si prosegue con altri minuti di ebollizione e si filtra;

: un toccasana perché rilassante e lenitiva, oltre a garantire un valido effetto antiossidante. Si porta l'acqua e ebollizione, si aggiunge scorza di limone, semi di cumino e camomilla, si prosegue con altri minuti di ebollizione e si filtra; Tisana zenzero e melissa: necessari per sgonfiare e ridurre i gas intestinali, si prepara mescolando qualche foglia di melissa e verbena da versare in acqua con qualche fetta di zenzero fresco. Si porta a ebollizione, permettendo poi un infusione di circa dieci minuti. Si filtra e degusta calda.

Cibi sgonfia pancia

Non solo tisane, ma anche buone abitudini quotidiane per riguadagnare benessere fisico e un ventre meno gonfio, a partire da del sano movimento, seguito da un sonno regolare e ristoratore. Con il supporto di un'alimentazione bilanciata, nutriente e al contempo depurativa: per questo è bene assumere una serie di alimenti ricchi di fibre e perfetti per la flora intestinale.

Tra i più amati e gettonati: finocchi, mele, yogurt, lamponi, fragole, kiwi, sedano, melanzane, carote, peperoni, zucchine, soia e ovviamente tanta acqua. L'idratazione è amica del corpo e favorisce l'eliminazione delle scorie depurando l'intestino, facilitandone il transito regolare.