"Riservatezza": la Cassazione condanna l'esibizionismo delle toghe

"Si raccomanda la riservatezza". È un consiglio che suona come un diktat quello che la Cassazione ha rivolto ai magistrati italiani. E che riguarda anche, e soprattutto, la condotta "virtuale" delle toghe, specie sui social network.

Niente esibizioni virtuali, attenzione ad amicizie e adesioni a gruppi come da norme deonotologiche. Anche per quanto riguarda la sfera privata, sempre secondo il principio dell'autocontrollo. Perchè, sottolinea la Corte, ciò che si fa sul web " ove non amministrato con prudenza e discrezione, può vulnerare il riserbo che deve contraddistinguere l'azione dei magistrati e potrebbe offuscare la credibilità e il prestigio della funzione giudiziaria ". La Cassazione lo ha precisato attraverso l'ufficio del Massimario, che ha risposto a un questionario arrivato dalla Corte supreme della Repubblica Ceca. E ha ricordato che esprimere opinioni su argomenti legati all'attività di ufficio può costituire un illecito disciplinare. Ma la novità riguarda la sfera privata, ambito per il quale viene raccomandata la riservatezza. E per i social, perché, ricorda la Corte, la partecipazione a gruppi o i follow e mi piace che abbiano rilevanza politica rischiano di ledere la credibilità complessiva della magistratura: la condotta sui social network " deve ritenersi limitata anche quando si riferisca ad espressioni o pubblicazioni di natura privata ".