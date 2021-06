Rocco is back, rissa nel Pd e gli orsi: quindi, oggi...

- un espresso con ghiaccio, latte di cocco e zucchero rosa, servito con una guarnizione di zucchero filato rosa o, a scelta, con marshmallow, e ovviamente con tutto l’ambaradan di bustine, tovagliette e loghi rosa confetto che manco al battesimo della regina Elisabetta, vi costerà la modica cifra di 6 euro. Basta andare al bar di Chiara Ferragni. Che poi avrà lo stesso sapore di un espresso con ghiaccio, latte del discount, zucchero banale e normali marshmallow: solo molto più costoso

- Rocco Casalino risale in sella. Farà da coach tv per i grillini e si occuperà di analisi strategica delle tecniche di comunicazione radiotelevisiva e delle performance. In pratica potrebbe il buono e il cattivo tempo dei “portavoce” M5S davanti alle telecamere. Ma soprattutto potrà dedicarsi all'avvocato del Popolo Big Brother è tornato

- ennesima giravolta su Astrazeneca: ora verrà dato solo sopra i 60 anni. Dopo tutti i dietrofront di questi mesi, quanto ci metteranno a cambiare di nuovo idea?

- AstraZeneca mi sa che si è giocato la fiducia degli italiani. Gli inglesi lo usano a gogo. Però certo la tabella dell’Ema fa un po’ impressione: per i giovani, ad oggi, sono più i rischi dei benefici del vaccino di Oxford

- se non vi bastano tutti ‘sti casini, sappiate che in Trentino è allarme orsi. Pare che questi cuccioloni non proprio amichevoli si siano già avvicinati a un paio di coppie intente a camminare nei boschi. Ci manca solo l’invasione delle cavallette e per quest’anno siamo a cavallo

- via all’Europeo: forza Italia

- a Bologna fanno a cazzotti (virtuali) nella sinistra. Alcuni pezzi del Pd, che poi furono già del Pci, hanno fatto ricorso contro quei “compagni” che - pur avendo la tessera dem in tasca - alle primarie appoggiano la “renziana” Isabella Conti. Risse che solo i dem possono avviare: anziché combattere l'avversario, s'azzannano tra loro. Geniali