"Se disperato, potrebbe sganciare l'atomica". La macabra profezia sullo Zar

Un gesto estremo da parte di Vladimir Putin non lo si può escludere. " Pur di non perdere la guerra potrebbe sparare una bomba atomica tattica ", spiega infatti Lucio Caracciolo. Secondo il direttore di Limes, qualora le cose in Ucraina non andassero esattamente come previsto, lo Zar sarebbe in grado di ricorrere alla soluzione peggiore. Quella che mette paura solo a essere evocata. Lo spauracchio nucleare del resto è stato agitato più volte dal presidente russo per mettere in guardia l'Occidente. " Se la Russia sarà minacciata, ci sarà una risposta e sarà fulminea ", aveva ribadito lo stesso capo del Cremlino nella sua più recente apparizione mediatica. Parole che non possono essere sottovalutate.

" Se queste frasi fossero state dette qualche tempo fa, probabilmente le avremmo considerate una battuta di cattivo gusto. Ma nel contesto attuale credo debbano essere prese in considerazione, perché la Russia, in una situazione di disperazione sul terreno ucraino, potrebbe ricorrere all'arma atomica tattica ovvero una bomba atomica in grado di produrre danni più o meno analoghi a quelli di Hiroshima e Nagasaki ", ha analizzato Caracciolo. Interpellato dall'Adnkronos sull'argomento, il direttore di Limes ha ripetuto che quella dall'atomica è un'ipotesi paventata da Putin " per tenerci sotto pressione ", al di là di un suo effettivo riscontro. Secondo l'esperto di geopolitica, " siamo ancora lontani da questa situazione ", anche se le intimidazioni del presidente russo non possono né devono essere trascurare. " Se si vedesse con l'acqua alla gola, pur di non perdere la guerra, potrebbe sparare una bomba atomica tattica ".

Al momento - ha aggiunto Caracciolo - quelle dello Zar " sono minacce che possono realizzarsi, che molto probabilmente non si realizzeranno, ma che, vista la situazione complessiva, devono essere prese sul serio, dato che nessuno governa tutte le mosse di questa guerra e non sono cose che sono decise a tavolino ". Uno degli scenari più temibili, in tal senso, potrebbe essere quello di un progressivo deterioramento della situazione, sino all'impiego di armi nucleari. " La bomba atomica tattica potrebbe essere una via intermedia verso la bomba atomica strategica. Sono ipotesi allo studio dei russi e degli americani. Siccome la Russia non ha tante risorse, né economiche nè di forze armate, come la disponibilità di soldati di riserva da mandare al fronte, nel momento in cui fosse con l'acqua alla gola, ma mi pare sia un'eventualità ancora lontana, potrebbe ricorrere all'arma atomica ", ha argomentato ancora il direttore di Limes.