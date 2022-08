Sicilia nella morsa del fuoco: a Palermo i residenti scappano

Sono ore concitate in Sicilia, avvolta dalle fiamme per via dei numerosi incendi divampati in alcune località dell'isola. Dopo il maxi rogo di Pantelleria, ieri (mercoledì 17 agosto), le fiamme sono arrivate anche alla periferia di Palermo costringendo moltissime persone ad abbandonare le proprie case in via precauzionale. Nella zona del quartiere Borgo Nuovo, come ben riporta il Corriere.it, un fumo denso si è levato tra i palazzoni della zona. Al punto che un intero edificio è stato sgomberato per il rischio di inalazioni tossiche. Evacuata anche la sede delle suore minori di San Francesco lambita dal fuoco.

I roghi a Palermo

A bruciare sono state le sterpaglie e la fitta vegetazione ai bordi delle strade. Molti negozi sono stati costretti a chiudere per via dell'afa che ha reso insopportabili le ore di lavoro (oggi a Palermo la temperatura ha sfiorato i 40 gradi). Molti ristoratori hanno annunciato la sospensione temporanea dell'attività sui social. Proprio come ha fatto il gestore del locale "Disiu Officina della Pizza" scusandosi con i clienti per il disagio: " Disiu Officina della Pizza comunica che questa sera giovedì 18 agosto 2022 rimarrà chiuso perché le temperature di oggi non ci permettono di lavorare in condizioni idonee quindi ci vediamo domani. Grazie per la comprensione ".

Fiamme in discarica

Nel pomeriggio, un altro rogo è divampato nella discarica palermitana di Bellolampo. Le fiamme si sono sviluppate nella sesta vasca. Sul posto sono arrivati il sindaco Roberto Lagalla, il suo vice Carolina Varchi, e gli assessori comunale e regionale, Maurizio Carta e Toto Cordaro. " Gli operatori della Rap presenti in discarica hanno immediatamente attivato tutte le procedure di spegnimento e contenimento delle fiamme ", spiegano all'Adnkronos dall'azienda di igiene ambientale che gestisce la discarica. Un intervento tempestivo che si è rivelato fondamentale per arginare il fronte del fuoco. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, personale della Protezione civile e della Forestale. " La sinergia tra tutti gli attori in campo e la pronta risposta del personale presente a Bellolampo - precisano dalla Rap - hanno consentito di circoscrivere le fiamme. La situazione, al momento, è sotto controllo e non si registra alcuno stop alla raccolta ". Restano ancora piccoli focolai

Gli incendi boschivi

Molti incendi hanno interessato anche le aree boschive tra i comuni di Carini, Torretta, Bolognetta, Partinico, Monreale, Belmonte Mezzagno e San Giuseppe Jato impegnando a terra alcune squadre dei Vigili del Fuoco. Le fiamme sono state domate anche dall'alto con l'invio sul posto di Canadair. Le operazioni di spegnimento hanno continuato fino a tarda sera.