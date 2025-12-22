Bollicine della Lombardia per feste a chilometro zero

L'autarchia è bella quando attorno ci sono prodotti di qualità, altrimenti finisce per essere una condanna. Per fortuna la Lombardia è una delle regioni italiane a maggiore vocazione spumantistica e quindi non ci risulta difficile restare nei confini per consigliarvi sette bollicine per le feste.

Fratelli Berlucchi Tutti i Franciacorta di questa preziosa realtà sono raccolti sotto il marchio Freccianera. Il Freccianera Extra Brut Millesimato 2021 è un millesimato dall'incedere sontuoso. È prodotto da una selezione di grappoli di uve Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Bianco e di un riposo sui lieviti dai oltre 36 mesi. Perlage finissimo, naso con richiami agrumati, finale lungo e persistente. Prezzo al pubblico 35 euro.

Ca' del Bosco Restiamo in Franciacorta con questa grande cantina fondata all'inizio dell'epopea di questa regione dal visionario Maurizio Zanella. Il Vintage Collection Dosage Zéro fa parte della trilogia dei millesimati che comprende anche il Satèn e il Brut. L'annata 2020 è una cuvée a prevalenza Chardonnay (80 per cento), con Pinot Bianco e Pinot Nero che affina per 48 mesi sui lieviti Perlage fitto, aromi di frutti bianchi, agrumi, miele e crosta di pane, in bocca è elegante e con un finale lievemente amarognolo.

La Genisia Azienda nata nel 2020 da un progetto del Gruppo Torrevilla, rappresenta una nuova visione dell'Oltrepò Pavese. Una cooperativa che però vuole valorizzare i cru più vocati del territorio grazie a un progetto di zonazione. Il Pinot Nero Brut Rosé Docg è un metodo classico frutto di una selezione di uve provenienti da vigne differenti. Il vino riposa per 24 mesi su lieviti selezionati. Colore rosa tenue, bel perlage vivo, naso delicato di frutti rossi e gusto fresco e persistente. Prezzo 18 euro.

Terre d'Aenor Azienda della Franciacorta nata già biologica nel 2018 dal sogno e dall'impegno di Eleonora Bianchi, sua visionaria fondatrice. Modello di sostenibilità e innovazione, propone questo Franciacorta Extra Brut Millesimato, un 85 per cento Chardonnay e 15 Pinot Nero, dal colore dorato, dal perlage fino e insistente, dal naso di pasticceria, burro salato e spezie dolci, dalla bocca polposa e rotonda, molto soddisfacente. Prezzo 27 euro.

Ca' di Frara L'azienda di Luca Bellani è una delle realtà più interessanti dell'Oltrepò anche (ma non solo) per la serie di vini metodo classico T, realizzati con il metodo Solera, che prevede l'utilizzo dinamico di annate nuove e vecchie. Il Metodo Classico T4 è un blanc de noirs che affina sui lieviti per un periodo di almeno 64 mesi. Aromi floreali e fruttati con interessanti note evolutive di frutta secca e una bocca spessa e di grande lunghezza. Prezzo 27 euro.

I Barisei Così sono chiamati da cinque generazioni i Bariselli in Franciacorta, fondatori di questa azienda di Erbusco che ha deciso di dedicarsi ai millesimati con lunghi affinamenti. Il Sempiterre Millesimato 2016 è un 90 per cento Chardonnay e 10 Pinot Nero che si è nutrito per 24 mesi sui lieviti e ha un colore paglierino, un perlage fitto, un naso pulito di frutti freschi e agrumi, una bocca minerale, complessa e armonica. Prezzo 25 euro.

Cà Maiol Per l'ultimo vino ci spostiamo nelle terre bresciane del Lugana, presso l'azienda Cà Maiol, fondata nel 1967 da Walter Contato e oggi di proprietà del gruppo Santa Margherita.

Il Cantariva Brut Lugana Metodo Classico 2020 da uve Turbiana raccolte anticipatamente, fa nove mesi su lieviti in sospensione e poi matura per altri quaranta mesi in bottiglia, ciò che gli dona aromi di crosta di pane e grande complessità in bocca. Prezzo 20 euro.