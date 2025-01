Ca’ Rovere, eleganti bollicine dai Colli Berici

Ascolta ora 00:00 00:00

Un tempo qui era tutto mare. Possono dirlo davvero i signori Biasin, titolari sui Colli Berici, in provincia di Vicenza, dell’azienda Cà Rovere. Le radici delle loro viti penetrano in una terra sassosa pescando il loro nutrimento in quello che, 100 milioni di anni fa, era il fondo di un mare tropicale. Una caratteristica che non è solo un bel racconto, ma contribuisca a dare ai vini che vi nascono una piacevole scia sapida e minerale.

Ca’ Rovere è una piccola azienda di 30 ettari che produce circa 35mila bottiglie l’anno. Fondata negli anni Ottanta da Bruno Biasin e oggi gestita dall’intera famiglia (a Bruno si sono affiancati i figli Ugo, Sisto e Alessia, oggi è in azione la terza generazione composta da Matteo, Marco e Marcella), è specializzata in spumanti metodo classico di ottimo livello in una terra che non ha una profonda tradizione in materia. Ma il classicismo dello Chardonnay e la nota ammandorlata fornita dall’autoctono Garganega donano al vino un aroma fresco, equilibrato e molto personale in ogni singola etichetta.

Ecco, le etichette. Sono sette quelle di bollicine, tutte millesimate. L’Extra Brut M 2021 è una Garganega in purezza che fa 24 mesi sui lieviti ed è acido, fresco leggermente citrino al naso e nervoso e schioccante in bocca; ideale per gli aperitivi. Il Brut Nature 2018 è una cuvée di Garganega e Chardonnay con ben 48 mesi sui lieviti e ha note olfattive di campo, di frutta bianca matura, di agrumi mentre in bocca torna la sapidità e la mineralità; ideale per l’aperitivo o con una frittata di erbette. Il Brut Blanc de Blancs 2019 è uno Chardonnay in purezza che fa 36 mesi sui lieviti e ha al naso note di agrumi, di zagara, di macchia mediterranea e in bocca si caratterizza per l’incedere solenne; si sposa al pesce, come – per restare sul territorio – il baccalà alla vicentina. Il Brut 2019 è un millesimato frutto di una cuvée di Garganega e Chardonnay che fa 36 mesi sui lieviti e ha al naso frutta estiva matura e una scia di tostatura e in bocca è scattante e ben lungo, con un finale piacevolmente amaro. Il Brut Rosé 2019 è una cuvée in cui oltre alla Garganega e allo Chardonnay spunta anche il Pinot Nero, che fornisce un bellissimo colore ramato tendente al rosa antico; al naso ha sentori di frutti di bosco, di frutta secca tostata e una piacevole nota minerale, mentre in bocca è fresco ed elegante. Il Demi-Sec 2018 arriva da uve Garganega e Chardonnay che fanno 48 mesi sui lieviti e ha un naso complesso di frutta tropicale, di pasticceria, di erbe aromatiche e la bocca dalla sapidità che spalleggia con successo la dolcezza; si presta ad accompagnare dolci secchi, crostate, ma anche formaggi non troppo sapidi. Infine il campione assoluto, la Cuvée del Fondatore da uve Garganega e Chardonnay con 120 mesi di maturazione sui lieviti; il millesimo 2013 è grandioso sotto tutti i punti di vista, verde e al contempo tostato al naso e in bocca sapido e muscoloso; perfetto per sposarsi a piatti di pesce anche salsati, alla tempura e a formaggi a media stagionatura.

L’azienda produce anche una linea di vini fermi dedicata a Sisto Biasin. Vi figurano il Sisto Bianco, un blend di Garganega e Chardonnay; il Sisto Rosso da uve Merlot e Cabernet Sauvignon; e il passito Profumo di Sole da uve Garganega che appassiscono per sei mesi e poi trascorrono due anni in barrique.

La filosofia produttiva di Cà Rovere è fondata sulla continua innovazione e sulla sostenibilità, perseguita attraverso una viticoltura ragionata che consiste in un insieme di pratiche agronomiche a basso impatto, attuate nel massimo

rispetto dell’ambiente, senza l’uso di chimica di sintesi. Cà Rovere propone anche in cantina diverse esperienze: degustazioni, cene in vigna, show cooking, aperitivi in terrazza, bike tour, incontri aziendali ed eventi privati.