Cafezal porta avanti con orgoglio la cultura del caffè

Una crescita lenta ma costante, come si conviene ai progetti più sani. Cafezal, la caffetteria «specialty» creata sei anni fa dall’ingegnere brasiliano Carlo Bitencourt, ha aggiunto un paio di settimane fa il quarto punto vendita milanese. Si trova al numero 29A di via San Gregorio, in zona Porta Venezia, e offre una finestra take-away per chi voglia consumare al volo e ospita un grande laboratorio di pasticceria e panificazione, oltre ai servizi di una normale caffetteria.

Che poi «normale» Cafezal non lo è proprio. È il luogo a Milano in cui a mio avviso meglio si declina una profonda cultura del caffè che vada ben oltre il sovranismo dell’espresso sovraestratto e spesso realizzato con materie prime di scarsa qualità, che per noi italiani è una sorta di pensiero unico assai limitante. Bitencourt la passione per il caffè di alta qualità l’ha sempre avuta, ha iniziato più di dieci anni fa a visitare piantagioni inizialmente in Brasile e poi nel resto del mondo e poi a selezionare le qualità migliori, che poi è il concetto di “specialty coffee”. E per nostra fortuna ha deciso di esercitare questo know how la a Milano, dove si è stabilito dopo un periodo di residenza nel Regno Unito e in Germania come consulente manageriale e dove ha aperto il primo piccolo Cafezal nel 2018 in via Solferino 27, quando in Italia ci voleva coraggio a proporre monorigini estratte lentamente a prezzi ben superiori all’euro virgola della tazzina italica. Il locale di Brera sei anni fa era un vero unicum per chi avesse voglia di conoscere ha conquistato una nicchia di consumatori illuminati e nel corso degli anni successivi si sono aggiunti il grande Coffee Hub di viale Premuda 14 (un luogo mulifunzionale un po’ caffetteria e un po’ circolo) e una boutique old style in corso Magenta.

Cafezal sta riuscendo nella difficile impresa di portare dell’innovazione nel polveroso mondo della caffetteria italiana (non solo a livello gustativo, ma anche in termini di

formazione, distribuzione e comunicazione) e lo sta facendo senza quell’atteggiamento borioso che appartiene spesso agli iniziati. Probabilmente sono un non italiano poteva riuscirci. E chi meglio di un brasiliano colto e curioso?