La Gatta Mangiona, una serata tra Roma e Napoli

Una serata speciale tra Roma e la Campania, quella che si svolgerà alla Gatta Mangione, storica pizzeria gourmet capitolina che nel 2024 ha festeggiato i suoi primi venticinque anni di vita. Lunedì 10 febbraio alle 20,15 nel locale ai numeri 30/32 di via Ozanam, nel quartiere di Monteverde Nuovo oltre al padrone di casa Giancarlo Casa (il gioco di parole è involontario) cucineranno un altro colosso della cucina romana tradizionale contemporanea (non è un ossimoro) come Arcangelo Dandini e la chef procidana Libera Iovine del ristorante Il Belvedere dell’Excelsior Belvedere Hotel di Ischia, isola nella quale fu la prima donna a conquistare la stella quando era al Melograno.

Iovine preparerà le Polpette di alici al profumo di limone e scarola ripassata con uvetta, pinoli e mosto cotto, i Bocconcini di coscia di coniglio all’ischitana con patate al lardo ed erbe. Piatti che ei alterneranno a quelli di Casa (Supplì alla gricia con carciofi, Pizza delicata con fior di latte, broccolo romanesco ripassato e veli di coppa, Semifreddo alle nocciole con salsa di Apicio e nocciole tostate) e a quelli dii Dandini (Ravioli cipollata e garum, Pia ri-cotta ripiena di garofolato romano e Crema fritta) per una serata che farà esultare le papille gustative di chi ama la cucina romana e quella campana. La cena costa 60 euro ed è prenotabile allo 065346702. Inizio alle 20,15. E’ compreso anche l’abbinamento con un calice di Champagne Extravertie Grand Cru di Cramant Pertois-Lebrun, e un bicchiere di Fiano di Avellino Tognano Docg Rocca del Principe 2020, di Castagna Vino bianco La Torretta 2022 e di Irpinia Aglianico Dop Rocca del Principe 2022.

La Gatta Mangiona è un locale storico, che anticipò alla fine dello scorso secolo la tendenza delle pizzerie gourmet, con farine di alta qualità, attenzione alle lievitazioni, ingredienti pregiati e abbinamenti inconsueti. Ma sarebbe sbagliato considerarla solo una pizzeria gloriosa. Una mia recente visita mi ha confermato che il suo livello è sempre molto alto anche se la concorrenza sulla piazza romana è molto aumentata. E non a caso è al 41° posto della classifica nazionale di 50 Top Pizza, la classifica più autorevole del settore. Le pizze sono distile napoletano ma ben cotte, leggere, digeribili, perché Casa non ha mai smesso di lavorare sulle farine e le maturazioni, affinando continuamente il suo prodotto. Tra le più amate la pizza con pecorino fresco e mortadella in cottura e in uscita e misticanza, quella con patate speziate sfumate all’arancia, crema del doge, trota regina affumicata e cipollotto fresco, la Sibillina con julienne di patate alla menta cotte nel forno a legna, dadolata di primo sale e ciauscolo marchigiano, la Trucida con pomodoro, fiordilatte, guanciale, pomodorini, pecorino, pepe e peperoncino. Notevole anche la classica Margherita, anche nella versione Stramargherita con fette di fiordilatte fatto a mano a latte crudo. Una delle caratteristiche della Gatta Mangiona è anche l’attenzione ai fritti, che sono una parte saliente del menu delle pizzerie romane ma spesso sono oggetti straunti e indigeribili: qui invece sono pepite di godimento, in particolare i supplì, quello classico, quello alla carbonara “North Sea” (con aringa affumicata, tuorlo d’uovo, parmigiano, pecorino e pepe). Notevoli anche le bruschette, ma tutta la cucina non è solo un complemento per il cliente capriccioso ma ha una sua piena autonomia. E per finire c’è anche il classico Tiramisù della Gatta, che ora d’accordo, lo trovi dappertutto, ma qui lo realizzano magnificamente da un quarto di secolo.

Giancarlo seleziona personalmente una buona lista di birre artigianale e di vini a prezzi corretti.

E poi c’è il vero plus del locale: l’atmosfera da pizzeria di quartiere, un po’ tavernetta, un po’ trattoria senza pretese, che se ne frega dei codici gourmet e accoglie bambini, animali, gruppi chiassosi, gente che il sabato sera vuole guardare la partita. La vita vera, insomma: e i gastrofighetti, se vengono, che si adattino loro, per una volta.