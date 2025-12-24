Gift voucher, un regalo stellato

L’articolo di oggi è destinato a chi non ha ancora provveduto a fare il regalo a qualche suo caro e non ci pensa nemmeno ad affrontare il traffico isterico delle ultime ore di shopping. Per quello che stiamo per suggerire bastano un pc, un wifi funzionante e un portafogli abbastanza gonfio. Perché il regalo in questione è una gift card per una cena in un ristorante di alto livello. Un’opportunità che molte delle insegne più blasonate offre sul proprio sito per un’operazione che dura cinque minuti. Certo, i prezzi sono piuttosto alti – non c’è nulla a due cifre - e quindi dovete volere molto bene al destinatario del regalo, o comunque dovergli molto. Inoltre lo stesso destinatario deve essere un gourmet o quanto meno una persona capace di apprezzare il pensiero. Detto questo, ognuno ha i suoi prezzi e le sue regole. E se il ristorante che voi vorreste “regalare” non è in questo elenco, provate sul loro sito o chiamatelo, è possibile che la possibilità di un dono goloso ci sia anche là. Noi però abbiamo scelto questi ristoranti, quasi tutti stellati e in zone geografiche varie del nostro Paese.

Da Vittorio Il grande ristorante di Brusaporto con il suo sistema complesso offre molte possibilità di gift voucher. Per il ristorante so può scegliere tra varie formule che dipendono dalla complessità del menu scelto e dall’inclusione dell’abbinamento vino: c’è il Melissa, che prevede un menu degustazione vegetariano di otto portate a 280 euro senza vino (ma l’Aneto, a 480 euro, prevede anche quello), c’è il Rosmarino che prevede un menu di otto portate di pesce e crostacei (il Maggiorana include anche i vini e viene 530), stessi prezzi del Dragoncello e del Cumino, che sono a base carne, mentre il Salvia prevede il menu extralarge da 16 portate (420, se si vogliono anche i vini si sale a 740 con l’Alloro) mentre il Timo, disponibile da ottobre a dicembre, comprende il menu al tartufo senza vino a 480 (per il vino si scelga il Menta a 800). Il voucher è valido 12 mesi, è utilizzabile dal lunedì al giovedì a pranzo e cena, il venerdì a pranzo e la domenica a cena (festivi esclusi) e richiede naturalmente la prenotazione, al momento della quale va menzionato il possesso del buono. Ma i Cerea propongono anche gift card da utilizzare nel ricchissimo shop online Da Vittorio Selection, disponibile in vari importi con validità 12 mesi e utilizzabili in varie soluzioni fino a esaurimento del credito.

Aimo e Nadia Il gruppo milanese di ristorazione di alto livello guidato da Alessandro Negrini e Fabio Pisani offre vari voucher nei tre suoi locali. Al Luogo si può scegliere tra un voucher utilizzabile in una sola soluzione a partire da 250 euro e con tagli di 50 in 50 euro, poi ci sono quelli per uno dei due menu Territori (l’Alessandro e il Fabio) entrambi a 275 euro bevande escluse ma con acqua e caffè, una degustazione di un grande vino guidata dal bravo sommelier Alberto Piras (940 euro) e l’incredibile esperienza Un Giorno da Chef che consente di vivere un’intera giornata con Alessandro e Fabio, dalla spesa mattutina alla preparazione di alcuni piatti storici (940 euro) e alla cena degustazione. Al Vòce di piazza della Scala si può acquistare la colazione o l’aperitivo a 25 euro, un voucher dell’ammontare desiderato a partire dai 200 euro, un menu alla carta da 110 euro, quello Collezioni Arte e Cucina a 185 euro e quello Opere a 155. Per l’Aimo e Nadia BistRO si può acquistare un voucher a partire da 100 euro, un menu alla carta a partire da 72 euro e un menu degustazione a partire da 115.

Iyo restiamo a Milano con il più importante ristorante giapponese d’Italia, l’unico (con il “fratello” Iyo Kaiseki) a meritare una stella Michelin. Sul sito è possibile scegliere tra una serie di gift card digitali, da quella che consente di caricare un certo importo (a partire da 140 euro) che il destinatario utilizzerà come meglio crede, a quelle che danno diritto a un’esperienza precisa: la card Black offre il menu degustazione Faccio Iyo per due persone a 486 euro, con abbinamento vini, quella White prevede lo stesso menu ma senza pairing (326 euro).

Bu:r Il ristorante milanese di Eugenio Boer, chef ligure-olandese con forti ascendenze siciliane, e della compagna Carlotta Perilli, che si occupa della sala, propone due tipi di voucher. Nel primo caso si può contribuire con una cifra a propria scelta alla cena del destinatario a partire da 95 euro. Nel secondo si può regalare direttamente un menu: il più economico è I Classici per due persone a 280 euro, il più entusiasmante è quello che contiene il menu Le Incursioni Aromatiche per due persone con tanto di abbinamento vini con cinque calici a 490 euro totali.

La Peca Sul sito del ristorante bistellato di Lonigo si possono acquistare vari voucher, da quello che dà diritto ad assaggiare il menu degustazione Tracce da 10 portate, che costa dai 220 euro senza bevande a 470 con abbinamento di cinque grandi vini (ma ci sono prezzi intermedi se si sceglie di bere meno o meno bene), a quello per il menu vegetale (da 205 a 455 euro) fino a quello per il menu Impronte da dodici portate (prezzi da 260 a 510 a seconda del pairing).

Guido 1946 Il ristorante riminese di chef Gianpaolo Raschi (e del fratello Gianluca, che si occupa della sala) permette di regalare sul sito cene per cifre differenti, dai 120 euro del menu degustazione da sette portate (vini escludi) fino al menu degustazione da dieci portate per due persone con abbinamento vini di cinque calici a 470 euro.

Piccolo Principe Ristorante bistellato di Viareggio propone quattro taglie di buoni, da quello di 200 euro per una cena degustazione con 7 portate classiche (acqua e caffè inclusi) dello Chef Giuseppe Mancino a quello da 250 con lo stesso contenuto ma anche gli abbinamenti enologici del sommelier fino a quello più impegnativo del menu L’Esperienza (350 euro), fino al trionfale voucher da 800 euro che oltre alla cena comprende anche una notta nel Grand Hotel Principe di Piemonte che ospita il ristorante.

Borgo San Jacopo Il ristorante una stella Michelin dell’hotel Lungarno Collection, che ha come chef il bravo Claudio Mengoni offre un solo voucher, al prezzo di 490 euro un menu per due persone con il menu degustazione Experience, cinque portate con vini abbinati e un aperitivo iniziale.

Madonnina del Pescatore Il ristorante due stelle Michelin a Senigallia del visionario Moreno Cedroni offre varie esperienze da regalare: un pranzo a 240 euro (bevande escluse), oppure a 340 con vini nazionali e internazionali oppure un pranzo al Clandestino, il ristorante sul mare dello stesso Cedroni a 120 (senza vini) o 180 (con vini) e un pranzo o cena all’Anikò, il locale più informale nel centro di Senigallia, a 55 euro. Tutti i voucher non sono validi la domenica.

Il Pagliaccio Ristorante romano di Anthony Genovese, due stelle Michelin, tra le miglior insegne d’Italia secondo le principali guide specializzate, offre la possibilità di regalare una delle esperienze disponibili al ristorante di via dei Banchi Vecchi, dal percorso breve Scintille (230 euro), a quello più strutturato Circus (270 euro) fino al Parallels Experience (330), un vero ristorante nel ristorante con menu differente per sole sei persone.

Danì Maison Molto “aperta” la possibilità di regalare una cena nel magnifico locale ischitano di Nino Di Costanzo, bistellato, una specie di ristorante dei tarocchi artistico e coloratissimo.

Chi vuole donare una serata in questa insegna deve compilare un form indicando la data desiderata e il menu prescelto (dal Ci Pensa lo chef a 280 euro fino ai menu con abbinamento alle blasonatissime bollicine Ferrari d’annata o Dom Pérignon P2 che può arrivare a costare fino a 2500 euro). Si può anche scegliere una data aperta, che andrà naturalmente confermata.