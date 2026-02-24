Italia medaglia d'oro nel tiramisù

Brignone, spostati. L'undicesima medaglia d'oro italiana nei gioiosissimi Giochi Olimpici Milano Cortina terminati domenica (e che già ci mancano) l'ha vinta il tiramisù. Un cibo che ha dominato nelle cucine dei diversi villaggi olimpici e che trionfa nelle migliaia di video che rimbalzano su Instagram, postati da atleti di tutto il mondo entusiasti di mostrare con quanta gioia mandavano a quel paese la bilanciatissima dieta da sportivi rimpinzandosi del dolce a base di uova, mascarpone, savoiardi e caffè. Un dessert diffuso in tutto il mondo, ma vuoi mettere mangiarlo a un centinaio di chilometri da dove è stato inventato? E pazienza se gli stranieri si sono pappati anche l'accento finale sulla «u», troppo difficile da digerire per i nostri affamati ospiti.

Il tiramisù a Milano, a Cortina, a Predazzo è stato come lo Stock 84 nella pubblicità di Tutto il Calcio Minuto per Minuto: chi ha vinto lo ha mangiato per festeggiare, chi ha perso per consolarsi, chi non gareggiava perché tanto non gareggiava, chi gareggiava per avere energia pronta all'uso, e poi ha consacrato compleanni, amicizie, fidanzamenti, facce di bronzo. Le grandi teglie nelle quali era servito sono diventate il sacrario della socialità e della fratellanza. Il vero spirito olimpico imbeve i savoiardi.

Alcuni esempi. Ben Richardson, componente della nazionale Usa di curling, per tutti i Giochi si autoassegna il compito di critico gastronomico del villaggio (@curlingcelloguy) recensendo tutti i piatti passati per la sua forchetta: al tiramisù olimpico dà 9,1 su 10, ben più del 6,5 ai ravioli e del 7,9 allo spezzatino. Pat Burgener, snowboarder brasiliano, si mostra davanti a due enormi fette del dolce commentando: «0 Olympic medal, +1000 kg». In un video intitolato «The Olympic Diet: Tiramisu», un felice gruppo di atlete di ogni nazionalità si riprende mentre festeggia il compleanno di una di esse spazzolando una grande teglia del dolce e una di loro alla fine traccia pure i cinque cerchi sulla crema rimasta sul fondo (nella foto).

L'account Instagram @usatodaysports propone una compilation di video postati dagli atleti alle prese con il cibo olimpico e metà di essi hanno per protagonista il tiramisù. E poi ecco il sudafricano Matt Smith analizzare la struttura e l'equilibrio del tiramisù di Predazzo, concludendo: «Perfect!».

Se il mondo oggi è più dolce il merito è nostro. Un cucchiaio di orgoglio, please.