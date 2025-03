Un itinerario onesto nella capitale golosa

Roma Food, Tour, Marco Bolasco

Ascolta ora 00:00 00:00

Una guida onesta e facile da usare. Sono queste le caratteristiche che Marco Bolasco - gastronomo, critico, autore, docente, editore, un passato al Gambero Rosso e a Slow Food e oggi alla guida della casa editrice TOPIC – ha scelto per Roma Food Tour, un volumetto agile e di piacevole lettura (192 pagine, 14,90 euro) da poco uscito per i tipi della stessa TOPIC.

Il libro affronta il lato gastronomico della capitale con un approccio sincero e vissuto. L’idea è quella di creare un indirizzario essenziale della Roma golosa, che vada dalla pizza al taglio ai supplì, dalle trattorie autentiche ai caffè, dai bar alle gelaterie, per un totale di un centinaio di indirizzi di qualità per tutte le tasche, in grado di rappresentare al meglio la tradizione enogastronomica romana. Le schede sono pratiche e facili da consultare: a partire delle informazioni utili, fino a immagini, illustrazioni e consigli sul piatto forte o la specialità di ogni insegna.

L’impostazione delle schede è user-friendly, perché lascia ampio spazio per essere personalizzata con i commenti dei visitatori, le valutazioni dei locali visitati e una pratica “orecchia” colorata a piè di pagina per segnare gli indirizzi da visitare della propria lista dei desideri. Suddivisa per quartieri per una facile navigazione della città, i testi sono disponibili in italiano e in inglese per renderla fruibile alla grande varietà di visitatori che la città si appresta ad accogliere ogni anno. Alcune schede riportano infatti i luoghi storici, i giardini e i monumenti da visitare assolutamente nelle vicinanze, con l’indicazione del tempo necessario per raggiungerli a piedi (tutti a distanza di una passeggiata di massimo 20 minuti).

“Da anni mi occupo di guide professionalmente – racconta l’autore ed editore Bolasco -. Ma in parallelo ho sempre avuto centinaia di richieste di consigli da parte di amici - racconta l’editore, Marco Bolasco - ecco, questa è la guida dei consigli agli amici, pochi ma buoni, che non seguono canoni gourmet ma che soddisfano reali desideri di star bene in convivialità. Posti semplici, che di sicuro piacciono ai giovani e che sono quelli che meglio rappresentano una città che ha fatto del cibo uno dei suoi punti di forza. Fatta di mangiare di strada, spuntini veloci, tavole informali e belle atmosfere”.

Oltre alle schede, la guida include una sezione dedicata ai “sapori romani”: carbonara, pizza al taglio, carciofi alla giudia, supplì, vignarola, americano, puntarelle alla romana, gelato artigianale e i locali dove poter scoprire le migliori interpretazioni. La guida si trova in tutte le librerie e negli store online

TOPIC è una casa editrice nata all’incirca un anno fa ed è dedicata a testi non-fiction di approfondimento.

In catalogo trovano posto pubblicazioni di carattere gastronomico, tecnico, scientifico e divulgativo: testi spesso interdisciplinari che si propongono come spunti di crescita personale e culturale, attraverso prospettive inedite e firme autorevoli del panorama italiano e internazionale.