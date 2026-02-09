L’Après-Games del Porteño Gourmet

Milano attraversa una fase di particolare esposizione internazionale in coincidenza con i Giochi Olimpici, che portano in città atleti, addetti ai lavori e pubblico da diversi Paesi. Un periodo denso di appuntamenti, iniziative collaterali e momenti di intrattenimento che incidono sul ritmo urbano e sulla fruizione degli spazi centrali.

Il centro storico resta uno dei punti nevralgici di questa dinamica. A pochi passi da Piazza Duomo, tra le vie più battute della città, Speronari Suites ed El Porteño Gourmet propongono una formula di ospitalità e ristorazione pensata per intercettare un pubblico eterogeneo, composto da visitatori temporanei e residenti, durante le settimane di maggiore afflusso.

Dal 6 al 22 febbraio, le due realtà firmano l’“Après-Games”, un’iniziativa che prende spunto dall’immaginario dell’après-ski e lo traduce in un contesto urbano. Il dehors di via Speronari 4 viene allestito come spazio di sosta serale, con richiami visivi alla montagna declinati in chiave cittadina: legno, materiali caldi, arredi essenziali. L’obiettivo è creare un punto di incontro informale nel pieno del centro, senza allontanarsi dal linguaggio contemporaneo della città.

Ogni giorno, nella fascia tra le 18 e le 20, vengono proposte bevande ispirate alla tradizione alpina – vin brulé a base Malbec e una versione rivisitata del bombardino – accompagnate da piccoli assaggi. Una formula pensata come momento di passaggio, aperto sia agli ospiti della struttura sia a chi frequenta l’area, in una fascia oraria che segna la transizione tra il pomeriggio e la sera.

Accanto all’appuntamento serale, El Porteño Gourmet introduce anche un lunch menu dedicato, costruito sull’incontro tra ingredienti e suggestioni della cucina di montagna e piatti della tradizione argentina. Tra le proposte, empanadas preparate con formaggi d’alpeggio e materie prime provenienti da aree montane, in un dialogo che mantiene una linea riconoscibile ma misurata.

Speronari Suites completa l’offerta con una struttura ricettiva composta da 22 suite, pensate per garantire un ambiente raccolto e silenzioso a pochi metri dalle principali direttrici del centro. Gli spazi sono definiti da arredi su misura, materiali naturali e tonalità neutre, con un’impostazione che privilegia funzionalità e comfort. La posizione consente di muoversi prevalentemente a piedi e di raggiungere facilmente le zone coinvolte dagli eventi cittadini.

Tra le tipologie disponibili, la Terrace Suite dispone di una terrazza privata affacciata sul centro storico. A disposizione degli ospiti anche alcuni servizi dedicati al benessere, come sauna e palestra, oltre all’accesso diretto al ristorante El Porteño Gourmet al piano terra.

In una fase in cui Milano concentra su di sé attenzione e

flussi, Speronari Suites si inserisce come opzione discreta per chi sceglie di soggiornare nel cuore della città, mantenendo una distanza controllata dal rumore e dalla sovraesposizione che caratterizzano i grandi eventi.