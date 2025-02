Linfa da Visionnarie, design e alta gastronomia vegana

Linfa da Visionnaire

Ci sono brand che, quando si uniscono, fanno scattare quel momento di illuminazione, come un colpo di genio che trasforma il banale in qualcosa di quasi. Ed è proprio questo che succede quando si incrociano i destini di Visionnaire, flagship di arredamento di lusso, e di Linfa, insegna di ristorazione plant Based fondata da Edoardo Valsecchi nel 2021 e con un ristorante in via Borgognona a Milano.

Linfa, Edoardo Valsecchi

Non si parla di un semplice ristorante ma di un’esperienza che sfida le leggi della fisica, come se il design avesse preso per mano la cucina e l'avesse guidata verso Agarthi, il mitico regno sotterraneo della bellezza e della luce. E proprio il viaggio verso Agarthi è l’ispirazione di Linfa da Visionnaire, un concept che unisce materiali naturali come travertino e quarzite Emerald Light, con superfici in Mocha Mousse (Pantone dell’anno, capito?) che sussurrano eleganza come se stessimo accarezzando un angolo di paradiso.

Entrando nello showroom in piazza Cavour 3 a Milano, ci si trova immediatamente in un ambiente che sembra un tempio dell'estetica, dove anche il bancone bar da 18 metri (se non è un record poco ci manca) e i tavoli in vetro lavorato non sono solo "funzionali" ma creano un’atmosfera che invita alla connessione, al respiro profondo e alla riflessione. È un po’ come se entrassimo in un rifugio intimo, un santuario del buon vivere che celebra l'arte del convivere e del godere della bellezza, sia essa sotto forma di arredi o di piatti.

Linfa, la Cacio e pepe agli anacardi

E la cucina? Linfa da Visionnaire dimostra che si può essere etici e al contempo super gourmet. È un po’ come trovare un equilibrio tra yoga e pizza, tra mindfulness e pasta: un'arte che sembra impossibile, ma che Linfa realizza in modo quasi provocatorio. La Cacio e pepe agli anacardi azzittirebbe anche il più tradizionalista dei romani mentre la Cotoletta vegana fa impallidire il miglior pollo fritto di sempre, al netto degli steccati eretti dalle tribù alimentari. Ah, e non dimentichiamoci del Ragù di shitake, un piatto che ti fa pensare che forse, in fondo, la carne non è nemmeno così necessaria. E poi c’è anche la pizza artigianale, lievitata per ben 48 ore con farine ad alta idratazione.

Per gli amanti del sushi, invece, Linfa compie un’operazione degna di un esperimento di laboratorio: il sushi plant-based e senza glutine. Tonno e salmone? Non più, grazie, ma una sorprendente ricreazione a base di proteine ​​di piselli che potrebbe farvi dimenticare il pesce crudo una volta per tutte. E per rendere il tutto ancora più accattivante c’è una carta dei vini, anch'essa rigorosamente vegana e naturale, che ti accompagna in un viaggio che parte dalle terre italiane, passando per la Francia, senza dimenticare un buon bicchiere di Champagne, perché il lusso ogni tanto è una necessità.

Linfa da Visionnaire, uno scorcio

Insomma, qui siamo dalle parti della filosofia di vita più che nel territorio del puro nutrimento, un atto d’amore verso la salute, l'ambiente e il nostro futuro. E a chi pensa che mangiare bene non possa essere anche un atto di responsabilità, ecco che Linfa risponde con una selezione di ingredienti provenienti da agricoltura verticale, come quella di Planet Farm, e da fornitori che rispettano elevatissimi standard di sostenibilità. Non è un caso se Visionnaire dal 2021 si definisce una società benefit e si impegna a operare nel rispetto dell'ambiente e delle persone, attraverso pratiche responsabili, trasparenti e consapevoli. Linfa da Visionnaire si pone come un perfetto esempio di come lusso e sostenibilità possano convivere, come la bellezza possa fare rima con responsabilità. Una sorta di rivoluzione silenziosa: una cucina che non ha bisogno di gridare per farsi notare, ma che ha la forza di trasformare ogni cena in un atto di cura per il nostro corpo, il nostro spirito e il nostro pianeta. E chi non vorrebbe far parte di tutto ciò, anche solo per una serata?

Visionnaire Milano

showroom, piazza Cavour 3, Milano. Orari di apertura: dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 19.00 Linfa da Visionnaire, dal lunedì al sabato, dalle 12.00 alle 15.00 (apertura serale in concomitanza con il Salone del Mobile)