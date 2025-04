Monte-Carlo, tra le stelle della cucina c’è anche Oldani

Monte-Carlo, la locandina del Festival des Etoilés 2025

Monte-Carlo come la conosciamo non esisterebbe senza la Societé des Bains de Mer. Fondata 162 anni fa da Carlo III, principe di Monaco, che la dette in gestione alla famiglia Blanc, nel corso dei decenni sviluppato il turismo di lusso nel Principato trasformandolo nel resort più grande d’Europa, grazie alla gestione del casinò, di alcuni dei più begli alberghi del continente (tra i quali l’Hôtel de Paris, l’Hôtel Hermitage e il Monte-Carlo Bay Hotel&Resort) e naturalmente di ristoranti adeguati a tanto blasone, molti, molto differenti per la proposta gastronomica e molto considerati dalle guide (la Michelin ad esempio attribuisce dieci stelle a sei differenti insegne appartenenti alla SBN).

Per celebrare queste eccellenze ogni anno la Monte-Carlo SBN organizza una serie di eventi racchiusi in una rassegna a suo modo unica per i buongustai di tutta Europa: il Festival des Etoilés Monte-Carlo, giunto alla quinta edizione, con una serie di cene certamente non alla portata di tutti ma che costituiscono davvero opportunità uniche per conoscere il meglio della gastronomia europea e per assistere all’incontro del pensiero di differenti geni della cucina. Quest’anno la kermesse partirà il 10 aprile presso Le Grill (una stella Michelin), il ristorante situato all’ultimo piano dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo. L’executive chef Dominique Lory darà il benvenuto a Pierre Gagnaire, con cui ha lavorato un quarto di secolo fa e che considera il suo mentore. Un legame reso più forte dal fatto che Thierry Méchinaud, lo chef de cuisine del più importante ristorante di Gagnaire, è originario della stessa città di Lory, Angers. Il menù di sei portate viene proposto a 450 euro (compresa una coppa di champagne). Gli abbinamenti tra portate e vini costano 225 euro ciascuno.

Il secondo atto del festival si terrà il 20 giugno al Louis XV-Alain Ducasse dell’Hôtel de Paris, il ristorante più premiato del principato con le sue tre stelle, dove lo chef più celebre al mondo, Ducasse, abbraccerà lo spagnolo Albert Adrià, assieme a Emmanuel Pilon. Dopo aver creato e guidato il famoso elBulli nella cittadina di Roses insieme al leggendario fratello Ferran, lo chef catalano è ora al timone dell’Enigma di Barcellona, un altro ristorante stellato. I due grandi chef si riuniranno nuovamente, dopo la fortunatissima collaborazione su ADMO, un ristorante effimero che è rimasto attivo a Parigi nel 2021 e nel 2022. Il menù di sei portate ha un costo di 750 euro (compresi gli abbinamenti tra portate e vini).

Il terzo evento a quattro mani si terrà il 13 luglio, e avrà come protagonista l’Italia. Ospite del Pavyllon monegasco del grande Yannick Alléno, nell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, ci sarà Davide Oldani, tra i più fedeli e rigorosi interpreti del magistero di Gualtiero Marchesi, di cui ha preso tra l’altro l’approccio rinascimentale al mestiere di chef come la cura di ogni dettaglio, anche quelli che non hanno a che vedere con la cucina. Titolare del D’O (due stelle rosse e una verde) e di Olmo (una stella rossa e una verde), entrambi a San Pietro all’Olmo, frazione di Cornaredo, alle porte di Milano. Considerato uno dei più influenti chef della sua generazione, lo chef italiano è anche l'inventore della “Cucina Pop”, capace di unire i prodotti e gli ingredienti semplici con i sapori le varietà più sofisticate, proporrà alcune sue creazioni assieme a quello del padrone di casa in un percorso di sei portate costa 650 euro (compresi gli abbinamenti tra portate e vini).

Ultima cena il 18 luglio al Blue Bay Marcel Ravin del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, due stelle Michelin, dove Ravin se la vedrà con Anne-Sophie Pic, “cheffe” del ristorante tristellato Pic di Valence celebre per la sua cucina sensibile e audace. Una cena che si profila straordinaria: sei portate al costo di 700 euro (compresi gli abbinamenti tra portate e vini).

Come ogni anno

il Festival des Etoilés Monte-Carlo terminerà con una grande cena di gala, prevista per l’autunno, in una data ancora da stabilire, in uno degli spazi della SBM, alla quale solitamente partecipa anche il principe Alberto.