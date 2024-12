Natale al ristorante, un’idea anti-stress

Cannavacciuolo Bistrot (Torino)

n un locale elegante e stellato nel quartiere Borgo Po, lo chef Antonino Cannavacciuolo e l’head chef del Bistrot Gabriele Bertolo hanno studiato una menu tra Campania e Piemonte per celebrare il pranzo di Natale. I piatti: Benvenuto dello Chef, Tonno vitellato con maionese di bottarga, Porro, ricotta di bufala e acciuga, Plin di parmigiana e salsa di provola, Vitella alla torinese e la sua insalata di rinforzo, Pre-dessert, Dessert di Natale, Panettone e struffoli. Prezzo 160 euro bevande escluse. Per info e prenotazioni: www.cannavacciuologroup.it/torino.

Casa di Langa (Cerretto Langhe)

L’eco-resort nato nel 2021 e immerso nell’Alta Langa per Natale propone un menu curato dallo chef Daniel Zeilinga e disponibile anche ai clienti esterni. Un calice di metodo classico Alta Langa prelude a un percorso che comprende il Carpaccio di trota iridea affumicata con verdure invernali, l’Uovo di gallina bianca croccante, salsiccia di bra e misticanza di erbe selvatiche, i Bottoni di pasta ripieni di carciofi e salsa al parmigiano, la Coscia di faraona glassata, con il cavolo proveniente dall’orto biodinamico del locale e il Bignè alla nocciola, cremoso al cioccolato e mandarino. Chiusura con Panettone e pandoro. Costo 90 euro a persona, vini esclusi. Per info e prenotazioni: info@casadilanga.com.

Balzi Rossi (Ventimiglia)

Lo chef Enrico Marmo ha profonda conoscenza del territorio e in questo ristorante stellato vicino al confine con la Francia segue un percorso rigoroso e sostenibile, che a Natale si esprime in un meni servito solo al pranzo del 25 dicembre. Cinque portate, dopo un aperitivo di benvenuto con un calice di Franciacorta Barone Pizzini “Naturae” edizione 2020. Si parte con la Panissa, la tipica polenta fritta a base di farina di ceci accompagnata dal lardo di seppia, poi Carciofi, prescinsêua e maggiorana, Scampi e topinambur, Gnocchi di pane, cannocchie, cipolla alla brace e acetosella e Ricciola di Roquebrune, marinara di frutti di mare e cavolo nero. Si chiude con il panettone di Davide Longoni accompagnato dal moscatello di Taggia, gelato alle mandorle e “cinq épices”. Prezzo di 150 euro bevande escluse. Info e prenotazioni: 0184 38132 e info@ristorantebalzirossi.it.

Da Giacomo (Milano)

Un’insegna storica della ristorazione milanese, che racchiude un grappolo di locali, tra i quali Da Giacomo e Da Giacomo Bistrot in via Sottocorno e Da Giacomo Arengario al Duomo. Nei giorni delle feste al menu alla carta tradizionale si aggiungeranno due piatti special tipicamente festaioli: i Tortellini in brodo e l’appetitoso Agnello con patate. Per info e prenotazioni: giacomomilano.com

Il Marchese (Milano)

Nella “dependance” milanese di un’insegna romana lontana dalle sciatterie di certe trattorie capitoline il pranzo di Natale dello chef Daniele Roppo omaggia i prodotti di stagione e le tradizioni della migliore cucina italiana delle feste: Crocchetta di coda alla vaccinara, Crostone di bufala affumicata e puntarelle alla romana, Coratella con carciofi, Vellutata di zucca, castagne e funghi di stagione, Tortelli in brodo di gallina, Punta di petto alla fornara con patate e carciofi. Per concludere panettone e pandoro con una crema al mascarpone fatta in casa. A 90 euro a persona (menu bambini a 45 euro). Prenotazioni e info a info@ilmarchesemilano.it.

Fourghetti (Milano)

Un’insegna che si è trasferita da qualche mese da Bologna a Milano, in via Ascanio Sforza 77. Lo chef Giuseppe Gasperoni, già stellato al Povero Diavolo di Torriana, attento all’autenticità e ai sapori, propone per il pranzo del 25 un Christmas Menu così composto: Pane, burro montato e uova di trota, Merluzzo, cavolo e salsa Nobis, Cappelletto tradizionale e brodo di porcini, Faraona farcita di castagne, Bollito, salse e insalata di rinforzo e Cioccolato, castagna e meringa. Costo, bevande escluse, 75 euro. Prenotazioni allo 0277096239 e alla mail prenotazioni@fourghetti.com.

Il Filo di Grano (Morimondo)

In questa locanda a poca distanza da Milano e in uno dei borghi più belli della Lombardia, il Natale viene celebrato con un menu del pranzo del 25 che comprende, dopo un calice di benvenuto, una selezione di antipasti in condivisione (tra i quali Trota del Ticino marinata all’aneto, Paté gastronomico di fagiano e Filetti di anguilla alla brace sott’olio), il Cotechino di Cascina Caremma piastrato, crema di topinambur, insalata di verza e mostarda di mandarino, il Risotto d’Arborio allo zafferano, midollo e scampi crudi, i Bottoni di carne in consommé di cappone, la Guancia laccata, crema di patate, spinacino al burro e melograno, la Torta di rose natalizia con crema al mascarpone e vin cotto. Il prezzo per persona è di 79 euro. Prenotazioni allo 0294609067 e alla mail info@ristoranteilfilodigrano.it.

Saint Georges Premier (Monza)

Il ristorante immerso nel verde all’interno del bellissimo parco di Monza, è un luogo di un'eleganza senza tempo, dove si può assaggiare la cucina dello chef già stellato Roberto Conti realizzata dal giovane executive chef Giuliano Fusaro. Per Natale punta sul pranzo della vigilia proponendo, dopo un aperitivo con bollicine e Culatello, Grana Padano, Giardiniera e Gnocco fritto, un menu con Salmone Ora King leggermente affumicato, insalata russa e caviale di salmone, Frolla salata, cotechino e lenticchie, Risotto ai carciofi e Parmigiano 70 mesi, Arrosto di vitello con purè di patate e salsa al rosmarino. Prezzo 75 euro, prenotazioni allo 039320600 e alla mail info@saintgeorges.it.

La Cucina - Non il Solito Ristorante (Rho)

Sta scalando le classifiche di gradimento dei foodies lombardi questo ristorante di Gaetano Marinaccio, chef e patron, supportato dalla compagna Nadia Petroni. Un locale piccolo e intimo, con una cucina raffinata e ambiziosa destinata presto a ottenere importanti riconoscimenti. Il menu del pranzo del 25 (90 euro a persona, 140 con gli abbinamenti alcolici) è influenzato dalle ispirazioni meridionali dello chef: e quindi i Ravioli gallineacei, lo Scarpariello in risotto e Palamita croccante alla nocciola. Prenotazioni su www.lacucinadirho.it.

La Bettolina (Gaggiano)

Una cascina cinquecentesca situata a pochi chilometri da Milano, che Alessandro Totaro e Daria Lo Giudice hanno trasformato in una destinazione gourmet. Per il pranzo di Natale (90 euro a persona) propone tra l’altro Tortellini in brodo di Cappone delle nostre cascine, croste di Parmigiano croccanti e la Faraona azienda Agricola Chieregati e il suo jus, Castagne, polvere di Alloro. Per finire, il Tronchetto di Natale mascarpone e vaniglia, gelato alla crema, salsa al Porto. Variante vegetariana e menu baby a 40 euro. Info e prenotazioni sul sito labettolina.it e al 3898281966.

Villa Elena (Bergamo)

Immersa nel Parco dei colli di Città Alta a Bergamo, il ristorante Villa Elena, da poco insignito della seconda stella Michelin, propone un menu natalizio di alta gastronomia. Lo chef Marco Galtarossa propone tre antipasti (Cardo gobbo fondente ai fiori d'arancio, Astice blu con zucca e lemongrass e Coniglio, nocciola, rosa canina ed estratto di funghi), i Tortelli di carruba, carciofi, elicriso e uova di trota affumicate, il Merluzzo con cren e caviale, il Cappone allo spiedo e tartufo nero, la Mela cotogna e vaniglia, il Panettone artigianale di Villa Elena con zabaione al Moscato di Scanzo.

Prezzo su richiesta allo 035260944 e alla mail info@villaelena.net

Roteo (Sala Comacina)

Nel ristorante del luxury hotel sul lago di Como, doppio appuntamento natalizio studiato dagli chef Matteo Corridori e Robert Moretti. Per la cena della vigilia un menu a 135 euro con Scampo alla catalana, Piccolo “cuoppo” napoletano, Pasta, patate e cozze mantecata con scamorza affumicata, Tortellini di cappone e il suo brodo, Zuppetta espressa di pesce, Spugna cacao ed arancia, crema cannella e zenzero. Per i bambini menu a 90 euro. Per il pranzo del 25 il menu (120 euro) prevede Benvenuto di natale, Nigiri di patate prezzemolate e polpo al bbq, Baccalà mantecato secondo la tradizione e polenta affumicata, Piccola lasagna alla bolognese, Tortellini di cappone e il suo brodo, Polletto ripieno, albicocche e fichi secchi, punta di salame, Gelato al panettone, con panettone artigianale e mascarpone. Per i più piccoli anche qui menu a 90 euro. Info e prenotazioni all’indirizzo www.musacomo.com/festive-events/.

Vivilo (Corte Franca)

Il ristorante dello chef Lorenzo Tagliabue e del pastry chef Giovanni Cavalleri per la cena della vigilia dà appuntamento a Villa Catilina, un’antica cascina ristrutturata a Clusane, con una vista panoramica mozzafiato sul lago d’Iseo. Il pranzo di Natale ha un costo di 90 euro vini e bevande escluse e il pairing costa 30 euro. Tra i piatti Uovo zucca, parmigiano e cotechino, Ravioli di coniglio, jus d’arrosto e tartufo nero e Faraona, sedano rapa e castagne. Info e prenotazioni allo 0309826831 e alla mail info@vivivloristorante.it.

Panoramico (Ponte di Legno)

Il ristorante gestito dalla famiglia Guerini propone per il menu di Natale un viaggio tra tradizione e contemporaneità: Coast to Coast (una selezione di crudo del Mediterraneo, Tagliolini con polpa di astice e plancton, Tortellini dello chef ripieni di faraona in brodo di finferli e cardoncelli, Bollito misto della tradizione con le sue cinque salse, Triglia di scoglio in crosta di erbette di montagna e cavolo nero, Dolce e Piccola pasticceria. Prezzo non comunicato. Prenotazioni al 3641951856 e a info@ilpanoramico.com.

Club del Doge (Venezia)

In uno dei più storici alberghi di Venezia, il Gritti Palace, la cena della vigilia di Natale unisce i sapori della tradizione alle interpretazioni originali di chef Alberto Fol, tra le quali Crudo di Ricciola, intingolo al lemongrass e ginger, caviale Kristal Kaviari, Risotto Acquerello, rafano, lumachine di mare e gremolada, Filetti di sogliola alla mugnaia, erbette di campo e radici di scorzonera, per chiudersi con tanti dolci e il panettone firmato dal pastry chef Salvatore Gattullo. Prenotazioni allo 041794661 e a restaurantclubdeldoge@luxurycollection.com.

Palazzo Utini (Noceto)

Il ristorante dell’hotel cinque stelle in provincia di Parma curato dallo chef resident Roberto Monopoli (con la supervisione di Enrico Bartolini) propone un doppio appuntamento per Natale. La sera della vigilia isi svolgerà al Bistrot con le proposte contemporanee dell’Executive Chef Pierpaolo Cicogna. Il pranzo gourmet del 25 prevede tra l’altro una Battuta di razza romagnola con zabaione tiepido e tartufo bianco, il Risotto alle mandorle con astice, arancia e ginepro, i Bottoni di stracotto di manzo in brodo di cappone con limone e dragoncello, il Cervo con radicchio tardivo, sedano rapa e jus ai mirtilli. Finale dolce come da tradizione. Per info e prenotazioni: www.palazzoutini.com

Borgo San Jacopo (Firenze)

La cena della vigilia di Natale nel ristorante stellato di Firenze guidato dallo chef Claudio Mengoni propone un menu di mare con piatti come la Minestra maritata di mare, gli Gnocchetti di baccalà con verza e bottarga di tonno e la Ventresca di tonno con zucca, nocciola, arancia amara e caffè. Il costo è di 290 euro bevande escluse. In alternativà c’è il menu del Caffè dell’Oro all’interno di Portrait Firenze, sempre appartenente a Lungarno Collection, con un menu più semplice a cura di chef Antonio Minichiello a 130 euro. Info su www.lungarnocollection.com.

Lunasia (Viareggio)

Nel ristorante stellato di Viareggio lo chef Luca Landi per il pranzo del 25 ha ideato un menu che comprende Calamari farciti con carciofi, tartufo nero e crema di bottarga, Ravioli di pesce ed erbe aromatiche con cozze in crema, limone e briciole di pane, Gnudi di ricotta del Parco con cibreo e friarielli, Cappone farcito con noci e guanciale, sedano rapa e castagne, Lingotto di crema di latte e cioccolato con zucca e vaniglia e Pasticceria tradizionale natalizia. Il tutto a 150 euro a persona. Info su www.lunasiaristorante.com.

Osteria del Borro (Loro Ciuffenna)

Per il pranzo di Natale il ristorante del borgo-resort dei Ferragamo nella frazione di San Giustino Valdarno guidato dallo chef Andrea Campani propone, dopo un Benvenuto dell’Osteria, Scampo, cavolore, mandarino e caviale Asetra, Spaghettone Gentile, triglia di scoglio, zaerano, ricci di mare, aneto, Cappelletti, faraona del Valdarno, tartufo nero, consommé, occhio di pernice, Sorra di Calvana, topinambur, crescioni, Cervo dell’Appennino, castagne, cime di rapa, melograno, Dessert e Carrello dei dolci della tradizione. Prezzo non disponibile. Info e prenotazioni su www.ilborro.it.

Per me Giulio Terrinoni (Roma)

Doppio appuntamento nel ristorante stellato di chef Terrinoni. La cena della vigilia è secondo la tradizione romana di magro: tra i piatti Carpaccio di gamberi foie gras, gel di cipolla rossa, Tortelli paglia e fieno broccoli e arzilla e Ricciola cardoncelli, dashi mediterraneo. Prezzo 250 euro bevande escluse. A pranzo del 25 irrompe la carne: Carpaccio di manzo conciato puntarelle, fichi secchi, melagrana, Cannelloni alle tre carni caldarroste, mandarino, Variazione di agnello (costoletta, coscio, coratella). Prezzo 230 euro. Prenotazioni allo 066877365 o scrivendo a perme@giulioterrinoni.it.

Mirabelle Hotel Splendide Royal (Roma)

Natale con vista sulla Città Eterna in cima a questo bell’albergo centrale. Lo chef Stefano Marzetti per la cena del 24 propone un menu con accompagnamento musicale a 295 euro con Polpo arrostito con scarola peperoni dolci e spuma di pane e Rombo al tegame con purea di castagne, radicchio brasato con uvetta e pinoli tostati; e per il pranzo di Natale (235 euro bevande escluse) Doppio consommè di cappone di Morozzo coi suoi cappelletti, Girella di pasta fresca con zucca mantovana e Pernice disossata lardellata con castagne, con tortino di rape rosse, spugnola e salsa di melagrana. Info e prenotazioni www.mirabelle.it.

Adelaide (Roma)

Il ristorante incastonato dentro un’ala di palazzo Borghese propone un natale aristocratico. Il menu della vigilia approntato da chef Gabriele Muro prevede Crudo di gambero viola, bisque speziata e olio alle erbe, Tortelli di arzilla, broccoli e brodo dashi, Tagliolini con ricciola affumicata, alghe e bottarga, Triglia, cavolo nero e ricci di mare e Riso alla vaniglia, latte e caramello salato. Il pranzo del 25 parte dal Coniglio, tartufo nero e il suo fondo e prosegue con Plin di faraona, brodo ai funghi e prezzemolo, Fettuccine, carciofo alla romana, pecorino e cynar, Manzo, radicchio tardivo e sedano rapa e Ganache al cioccolato, gelato nocciola e cassis. Prezzo 150 euro. Cena della vigilia 150 euro. Info e prenotazioni allo 06878187.

Proloco Trastevere (Roma)

Natale popolare ma gustoso in questa bottega-ristorante tra la Fontana del Prigione al Gianicolo e Pizza di San Cosimato che punta tutto sulle eccellenze del territorio locale e sui piatti tipici della tradizione romana e laziale. L’ostessa Elisabetta Guaglianone ha ideato un menu in linea con la sua filosofia composto da una selezione di antipasti, un primo a scelta (tra i quali la minestra di broccoli romaneschi bio e arzilla di Fiumicino), un secondo a scelta (citiamo il cappone dell’azienda Occhiodoro ripieno e insalata di rinforzo con alici di Anzio) e un dolce a scelta. Prenotazione obbligatoria allo 06 45596147. Costo 65 euro a persona bevande escluse.

Dei Cappuccini Ristorante (Amalfi)

Il ristorante dell’Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, incastonato nel suggestivo ex convento dei Cappuccini del XIII secolo a picco sulla scogliera Amalfitana, unico 5 stelle della Costiera a rimanere aperto durante la stagione delle feste, propone un doppio appuntamento natalizio a cura dello chef Claudio Lanuto: la cena della vigilia a 159 euro a persona (tra i piatti il Tortello di cernia, scampi, datterini rossi e pesto di basilico e la Frittura di gamberi, calamari, chips di zucchine ed essenza di limone) e il pranzo del 25 a 139 euro (Cannelloni ripieni di stracotto di manzo, crosta di tartufo nero e zabaione al parmigiano e Pancia di maiale arrostita, funghi porcini e patate). In entrambi i casi i vini in abbinamento sono compresi. Info e prenotazioni: 0898736711 e fb.conventodiamalfi@anantara-hotels.com.

La Madia (Licata)

Tra i migliori ristoranti dell’intera Sicilia, il due stelle guidato in cucina da Pino Cuttaia propone sempre un’ospitalità emozionante e una cucina di memoria e pensiero.

Per il pranzo di Natale un menu che fa sentire a caso ma coltissimo: Bruschetta non bruschetta, I due Baccalà, “Terra”, Broccolo e astice, Spaghettone alle vongole, Cernia con insalatina di arance, Tortello di cappone in brodo, Gelo al mandarino, Gianduia e Panettone. Ogni piatto è molto di più di quello che la definizione lascia intendere. Prezzo 180 euro a persona bevande escluse. Info e prenotazioni: info@ristorantelamadia.it e prenotazioni@ristorantelamadia.it.