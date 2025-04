Pasqua, 5 idee facili per decorare le uova sode

È un classico della tradizione di Pasqua, decorare le uova è il modo migliore per esprimere la propria creatività divertendosi. Non solo, colorare le uova sode è un'attività facile da realizzare con il supporto di amici e parenti, in particolare dei più piccoli di casa.

Si possono rivestire con carte colorate, realizzare scritte, dipingere con pitture all'acqua, creare effetti tridimensionali e colorare con pigmenti del tutto naturali. Magari recuperando materiali e colori, per creare un decoro unico e a basso impatto ambientale.

Perché si decorano le uova sode

Lo scambio delle uova sode come regalo, ma anche la scelta di dipingerle, affonda le radici nel passato. Gli antichi Persiani le offrivano come dono per indicare l'arrivo della primavera, mentre i primi cristiani della Mesopotamia le macchiavano di rosso quale simbolo del sangue di Cristo, ma anche di resurrezione e vita. Durante il Medioevo si diffuse l'usanza di donare le uova decorate alla servitù, in particolare in Germania. Le tecniche decorative erano semplici, le uova venivano bollite in acqua avvolte con foglie o fiori, per una colorazione naturale. Nonostante la presenza dell'antagonista per eccellenza, ovvero l'uovo di cioccolato, le uova sode ancora oggi conservano tutto il loro fascino e il loro pasto sulla tavola della festa. Decorarle è facile, ecco 5 idee davvero divertenti.

Decorare le uova sode con la carta leggera

Per rinnovare il look delle uova sode bastano pochi materiali: dei tovagliolini di carta con grafiche e disegni originali, un pennello a punta piatta e della colla vinilica. Si lasciano cuocere le uova in acqua fino a renderle sode, per poi scolarle e lasciarle raffreddare. Nel frattempo ritagliate dal tovagliolino di carta le sagome che più vi piacciono, magari preferendo decori in linea con la stagione primaverile: coniglietti, fiori, pulcini, gallinelle. Spennellate il guscio dell'uovo con poca colla vinilica, o in alternativa con dell'albume. Applicate il decoro prescelto ripassando delicatamente con colla e pennello, così da favorirne l'adesione. Proseguite in questo modo creando un insieme di uova dallo stile vivace e pasquale. Potete utilizzare anche carte veline leggere, carte naturali, oppure immagini tratte dalle carte regalo.

Dipingere le uova con la pittura

Un classico di sempre da realizzare in compagnia dei più piccoli, ovvero dipingere il guscio delle uova sode con i colori e le tempere all'acqua. Si possono dipingere in modo uniforme nei toni pastello tipici della Pasqua, oppure dipingerle realizzando righe, pois, fiori, farfalle fino a realizzare tutti i protagonisti della Pasqua. Basta colorare le uova con tonalità primaverili, ad esempio giallo, lilla, verde chiaro, rosa chiaro e, una volta asciutte dipingere con il pennello nero (o con un pennarello sottile) le espressioni. Ad esempio due puntini e un triangolo rovesciato, per creare un pulcino, due palline, un naso e un musetto per il coniglio. Completando con la realizzazione delle orecchie e dei cappellini, da fissare velocemente con poca colla vinilica.

Uova con scritta

Una strategia semplice per decorare le uova sode: realizzare le scritte con il pennarello bianco o nero. Magari la frase di una poesia, oppure il classico Buona Pasqua fino al nome degli invitati al pranzo della festa. Un'idea in più per realizzare un segnaposto originale, da posizionare all'interno di un piccolo nido creato con della paglia. Le scritte si possono realizzare anche con le lettere adesive o con dei mini timbrini.

Decorare le uova sode con il brodo di cipolle

Un evergreen della tradizione per ottenere decori naturali ed eleganti, basta scegliere dei fiori o delle foglie delicate da appoggiare singolarmente sul guscio delle uova. Si fermano con dello spago o, in alternativa si avvolgono con una calza di nylon ad esempio un collant. Fermando il tutto con un nodo ben stretto così che l'elemento green aderisca perfettamente alla superficie. A questo punto si versa dell'acqua in una pentola insieme a tante bucce di cipolla, facendole bollire fino a ottenere una colorazione bruna. Si immergono le uova, si prosegue con la cottura per circa 15 minuti, per poi scolare e lasciare raffreddare. Quando andrete a liberare le uova dalla copertura di nylon e dalle foglie avrete ottenuto il vostro decoro, che risalterà elegantemente più chiaro su fondo color terracotta.

Decorare le uova sode in modo naturale

Quale modo migliore per dipingere le uova se non utilizzando i colori della natura, ovvero la frutta, la verdura ma anche le spezie. Si parte cuocendo le uova fino a farle diventare sode, una volta scolate si lasciando raffreddare prima di rimuovere delicatamente il guscio. A parte frullate una barbabietola con poca acqua e un goccio di aceto, che aiuterà a fissare il colore. Con la stessa tecnica frullate singolarmente i mirtilli, sciogliete della curcuma e fate bollire degli spinaci per poi frullarli. Avete ottenuto quattro colorazioni: rosso viola, blu, giallo e verde, versateli in quattro barattoli o ciotole e immergetevi singolarmente le uova sode senza guscio fino a coprirle. Lasciatele così per circa otto ore. Scolate, sciacquate velocemente e tamponate le uova leggermente con della carta da cucina. Sono pronte, basta tagliarle a metà e servirle decorandole con piccoli ciuffetti di prezzemolo o erba cipollina.

Decorare le uova è davvero facile e divertente, ma anche una pratica facile: la soluzione perfetta per rendere colorata e unica la tavola di Pasqua.

Leggi anche: