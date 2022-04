Fai da te: decorazioni pasquali per senior

Voglia di creatività e colore? Ecco come esprimere il proprio talento grazie alle festività di Pasqua, il modo migliore per armeggiare con carte, stoffe di recupero e colori dai toni delicati. Il DIY (do-it-yourself) delle feste è un'occasione intrigante, in particolare per i senior che adorano creare e decorare la casa con paziente laboriosità. Un'occasione davvero ghiotta per assecondare la voglia di primavera e di colore, coinvolgendo al contempo i più piccoli di casa. Per questo non possono mancare i protagonisti della Pasqua quali uova, pulcini, coniglietti, agnellini da creare con ogni tipologia di materiale e colorazione. Scopriamo insieme le idee più divertenti da realizzare facilmente, per accogliere gli ospiti con eleganza e allegria.

Portauovo centrotavola

Un progetto divertente da realizzare in pochi passi, basta recuperare un contenitore in cartone per uova dipingendolo con una mano di bianco acrilico leggermente diluito con acqua, oppure con una velatura di rosa antico leggero. Ad asciugatura avvenuta rompete la sommità di 5 uova eliminando pochi frammenti della calotta e svuotando il contenuto in una ciotola, da utilizzare per creare una frittata pasquale.

Lavate e asciugate accuratamente i gusci e versate all'interno la cera sciolta a bagnomaria di alcune candele avanzate, posizionando centralmente un nuovo stoppino. Appena si saranno solidificate disponete nel contenitore alcuni rametti e della paglietta creando dei piccoli nidi, dove posizionare le uova stesse. Negli spazi vuoti sistemate delle uova di quaglia, precedentemente cotte, fiori e foglie recuperati durante una passeggiata all'aria aperta ma anche animaletti pasquali in ceramica.

Alberello pasquale

Recuperate un ramo secco durate una scampagnata all'aria aperta, meglio se con qualche piccola diramazione. Pulitelo e verniciatelo con una mano di bianco acrilico, lasciate asciugare. Realizzate tante piccole sagome di farfalle, uccellini e uova tracciando i contorni sul cartoncino colorato, su carte regalo avanzate, fogli per origami e ritagli di giornale. Scegliete supporti con motivi floreali, primaverili e tonalità chiare, pasquali. Potete impreziosire il tutto ricoprendo il cartoncino con segmenti di washi tape in tinta.

Rifinite applicando un gancino creato con un segmento di cordino, o filo di raso, oppure cucendolo al supporto con ago e filo. Decorate il ramo alternando le sagome e completando con qualche pompon di stoffa dai colori chiari, fissato al ramo con la colla. Posizionate il tutto in un vaso alto e stretto.

Uova colorate, le nuove tendenze

La colorazione delle uova è un must have del periodo pasquale, specialmente se cotte perché risultino sode e pronte per il pranzo. Si possono immergere in acque colorate magari con il curry, la curcuma, oppure la cannella, il cavolo rosso, la barbabietola e la cipolla, solo per citarne alcune. La colorazione finale risulterà del tutto naturale e delicata, con intensità differenti in base ai tempi di immersione delle uova stesse. Ma queste si possono personalizzare anche con le pitture acriliche scegliendo sia tonalità pastello, che colori matt di tendenza come l'azzurro carta da zucchero, il verde salvia, il grigio chiaro, il rosa antico e anche il blu navy, utilizzando pitture a gesso per un effetto materico.

Le uova si possono rifinire realizzando anche un effetto marmorizzato basta stendere del bianco sopra uno spazzolino passando velocemente il dito sullo stesso, per ottenere delle piccole macchioline bianche di formato differente. Oppure dipingendole con pennarelli indelebili o per ceramica creando fiori, linee geometriche e scritte. Mentre, per gli appassionati di découpage, niente di più efficace del classico tovagliolo con stampa toile de Jouy o con decori floreale, fino alle miniature realizzate in punta di pennello.

Carotine di stoffa segnaposto

Una soluzione divertente per riciclare stoffe e scampoli trasformandole in simpatici segnaposto, basta scegliere supporti dalle tonalità simili in grado di creare un equilibrio cromatico. Disegnate la sagoma di un triangolo sul retro della stoffa, unitela realizzando un cono da fissare con la colla o con alcuni punti nascosti di cucitura. Tagliate la parte superiore in eccesso e riempite con dell'ovatta avanzata, inserite qualche filo di rafia verde o delle strisce di stoffa, a simulare il ciuffo. Chiudete il tutto con alcuni giri ben stretti di cordino verde. Potete completare legando un cartoncino alla base del ciuffo verde dove segnare il nome degli invitati.

Composizioni floreali per la tavola

Per ottenere dei centrotavola davvero originali potete utilizzare vecchie tortiere o stampi in alluminio per dolci che andrete a dipingere con alcune mani di aggrappante e di pittura a gesso, ma sempre nei toni più delicati. Inserite una base con terriccio dove potrete interrare qualche bulbo di giacinto o narciso, piccole piantine verdi, piantine grasse e mini fiorellini. Creando un insieme equilibrato tra altezze e forme.

Completate inserendo negli spazi vuoti piccole sagome di uccellini, pulcini, coniglietti e agnellini in legno, stoffa o ceramica. Rifinite con ovetti di quaglia o decorativi in plastica, qualche nastrino in tinta e un cartoncino con la scritta Buona Pasqua. Posizionate il tutto sopra una base in legno al centro della vostra tavola, meglio sopra una fetta di legno di albero così da aumentare il mood naturale.