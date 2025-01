Oggi è il Pizza Day. Dalla Margherita a quella con farina di grilli: quali amiamo (e quali no)

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 17 Gennaio ricorre in tutto il mondo il World Pizza Day, una giornata che celebra uno degli alimenti Made in Italy, più amato non solo nel nostro Paese ma anche all’estero.

La pizza è considerata dai nutrizionisti un alimento completo in grado di apportare la giusta dose di carboidrati, proteine e vitamine di cui l’organismo necessita per funzionare al meglio. Numerosi studi scientifici dimostrano quanto faccia bene. È inoltre un simbolo di convivialità in grado di trasmettere il buonumore sia ai grandi che ai piccini. Mangiare una pizza diventa infatti l’occasione per riunirsi, condividere interessi e passioni. È in grado di soddisfare i gusti culinari di ogni persona.

Le origini della pizza

Secondo la tradizione l’invenzione culinaria della pizza risale al 1889. L’ideatore fu il cuoco partenopeo Raffaele Esposito in onore della Regina Margherita di Savoia. La pizza che creò in onore della regina era condita con pomodoro, mozzarella e basilico. Si racconta che egli creò tre ricette classiche della tradizione culinaria partenopea, ossia appunto la margherita, la marinara e la mastrunicola.

Da allora la pizza ha conosciuto tante evoluzioni e combinazioni di ingredienti e tipologie di farine in grado di soddisfare tutte le esigenze e i bisogni culinari. Stando ai sondaggi delle piattaforme di delivery risulta uno dei cibi più ordinati e richiesti al mese. Gli ordini aumentano in occasione di eventi sportivi come partite di calcio di mondiali ed europei o le Olimpiadi.

Quali sono le pizze più richieste

Da gustare in compagnia o in solitaria davanti ad una seria tv è sempre in grado di soddisfare il palato e non solo. Tra le pizze più richieste la margherita resta sempre in cima alle classifiche delle pizze più richieste dagli italiani. La pizza più amata deve avere alla base un impasto a lunga lievitazione e leggero così da risultare facilmente digeribile. Inoltre sempre apprezzata è la cottura tradizione su forno a legna.

Alla Margherita seguono la Diavola e la Capricciosa. In quarta posizione troviamo la marinara. Mentre la margherita con mozzarella di bufala si colloca al quinto posto seguita dai gusti classici come la Napoli (con salame di Napoli) la wurstel e patatine (richiesta dai più piccini) e la Quattro Formaggi. Per quanto riguarda i condimenti gli italiani amano sperimentare con i frutti di mare e il tartufo.

Tra le pizze gourmet vincono quella al polpo e patate e quella con stracciatella di burrata. A non convincere gli italiani sono i gusti esotici come la pizza hawaina, con l’ananas. A non convincere affatto è anche la pizza preparata con farina di grilli.

Molto apprezzata è la variante della pizza dolce. Al primo posto tra le pizze dolci vi è quella alla Nutella, seguono quella con crema al pistacchio e la variante al tiramisù che ha conquistato il palato degli amanti dei gusti più dolci e gourmet.