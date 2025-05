La pizza di Pepe fa a-Ma-Re Capri

Ascolta ora 00:00 00:00

Riapre il primo maggio a-Ma-Re Capri, l’osteria di mare che si affaccia sulle terrazze del Nettuno Beach Club, a pochi passi da Il Riccio Restaurant & Beach Club. Il locale, parte del circuito del Jumeirah Capri Palace, punta sulle radici della cucina napoletana, proponendo pizza, primi e secondi della tradizione popolare, accompagnati da una selezione di Champagne, vini, cocktail e birre. Alla guida della cucina è confermato il resident chef Nicola Maiello, sotto la supervisione dell’executive culinary chef Andrea Migliaccio e dell’executive chef Salvatore Elefante. Con a-Ma-Re Capri, il Jumeirah Capri Palace consolida ulteriormente la propria posizione di riferimento gastronomico sull’isola, accanto al ristorante gourmet bi-stellato L’Olivo, alla cucina di mare de Il Riccio e alla proposta giapponese di Zuma Capri.

Il progetto di design è stato affidato all’architetto Antonio Girardi, già firma di hotel e ristoranti di lusso come l’Hotel d’Inghilterra e Palazzo Dama. Per a-Ma-Re Capri, Girardi ha ideato un ambiente elegante e luminoso, ispirato all’artigianato mediterraneo.

Dominano le ceramiche vietresi nei toni del giallo, del bianco e del verde, con una progressione naturale verso una “limonaia” che integra architettura e natura. Nel descrivere il progetto, Girardi sottolinea l’obiettivo di rafforzare l’immagine di Capri come destinazione raffinata e iconica, attraverso materiali come i tessuti gialli di Misia Paris e arredi che combinano lusso e semplicità, come le sedie da regista. L’ambiente è concepito per esaltare la bellezza naturale dell’isola, senza snaturarne la morfologia.

Elemento distintivo di a-Ma-Re Capri è la collaborazione con Franco Pepe, maestro pizzaiolo di fama internazionale e fondatore della pizzeria Pepe in Grani a Caiazzo, per anni considerata la migliore al mondo e tuttora un punto di riferimento nel settore. Pepe porta a Capri alcune delle sue creazioni più celebrate, come la “Margherita Sbagliata” e la “Crisommola del Vesuvio”, entrambe premiate come Pizze dell’Anno dal Gambero Rosso.

Pepe, che ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra cui i Tre Spicchi del Gambero Rosso e la prima posizione nella guida “Opinionated About Dining Europe Cheap Eats 2020”, sarà responsabile dell’offerta di pizza d’autore di a-Ma-Re Capri. “Non potevo che rinnovare questa collaborazione nella bellissima isola di Capri, luogo internazionale e al tempo stesso radicato nelle tradizioni partenopee”, commenta.

Il General Manager del Jumeirah Capri Palace, Ermanno Zanini, evidenzia come a-Ma-Re Capri si presenti come “un luogo vivace e pregno di suggestioni naturalistiche e di design”, offrendo “la bontà, l’originalità e la convivialità della gastronomia campana”. Il nome stesso del ristorante, spiega Zanini, è un invito ad amare Capri e il suo mare, celebrando la cultura napoletana attraverso la cucina.

La riapertura di a-Ma-Re Capri amplia così la proposta gastronomica dell’isola, offrendo ai visitatori e agli abitanti di Capri e Anacapri un nuovo indirizzo dove assaporare la tradizione culinaria partenopea, immersi in uno dei panorami più spettacolari dell’Isola Azzurra.