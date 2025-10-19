Riso avanzato come consumarlo: 5 idee veloci da provare

In cucina non si butta mai nulla, tutti o quasi gli alimenti possono essere recuperati per realizzare piatti semplici e salutari al tempo stesso. Pensiamo, ad esempio, al riso (in particolare al risotto) e alla sua versatilità. Può capitare per necessità o per sbaglio di cucinarne in quantità eccessiva e poi di chiedersi cosa fare con quello avanzato. In questo articolo scopriremo le cinque ricette più gustose che fanno bene non solo al palato, ma anche al portafoglio e all'ambiente. Si stima, infatti, che solo in Italia il cibo sprecato potrebbe sfamare tre milioni di persone.
Perché mangiare il riso
Nutriente e adatto a chi soffre di celiachia e di gluten sensitivity, il riso è un cereale appartenente alla famiglia delle Graminacee. Ne esistono diverse qualità (da quello integrale a quello nero, dal parboiled al carnaroli) e tutte sono una fonte preziosa di carboidrati complessi, minerali (sodio, fosforo, ferro, potassio, calcio, magnesio) e vitamine (B1, B2, B3, B6, K).
Innumerevoli i benefici. Consumare questo cereale significa contrastare l'azione negativa dei radicali liberi, regolare la pressione arteriosa, promuovere il benessere dell'intestino, combattere l'insonnia, l'ansia e la depressione. Inoltre, poiché è altamente saziante, è adatto nelle diete ipocaloriche.
Cinque ricette con il riso avanzato
Quando si ha del riso in eccesso (anche risotto), è bene ricordare che lo si può utilizzare per dar vita a piatti sfiziosi e veloci. L'avanzo si conserva in frigo per uno massimo due giorni. Qui di seguito le cinque ricette migliori:
- Crocchette
- Sformato
- Riso al salto
- Frittata
- Budino di latte e riso.
1. Crocchette
Possono essere preparate sia con del riso bollito avanzato che con del risotto agli asparagi, agli spinaci o ai quattro formaggi.
Ingredienti
- Riso o risotto avanzato
- Una mozzarella
- Un uovo
- Pangrattato.
Procedimento
Tagliare la mozzarella a dadini. Incorporarla nelle crocchette precedentemente formate. Impanarle con uovo sbattuto e pangrattato. Disporle su una teglia foderata con carta da forno. Cospargerle con un filo di olio d'oliva e cuocerle in forno preriscaldato a 200 gradi per 25 minuti. Chi lo desidera può friggerle.
2. Sformato
Senza dubbio questa è la ricetta più semplice e veloce di tutti. Lo sformato può anche essere consumato freddo.
Ingredienti
- Riso o risotto avanzato
- Una mozzarella o qualche fettina di scamorza.
Procedimento
In una teglia stendere uno strato di riso o di risotto. Ricoprirlo con la mozzarella tagliata a fette o a dadini. Chi lo desidera può utilizzare la scamorza. Ricoprire con un altro strato (se ne possono aggiungere a piacere) e cuocere in forno a 200 gradi per circa 30 minuti.
3. Riso al salto
Questo piatto tipico della cucina tradizionale lombarda è nato per riutilizzare il risotto allo zafferano avanzato. Lo si può tuttavia preparare anche con il riso bianco già cotto.
Ingredienti
- Riso o risotto allo zafferano avanzato
- Burro
Procedimento
Formare con riso o il risotto allo zafferano freddo dei dischetti e compattarli. Ungere una padella con il burro e distribuire i dischetti facendoli dorare per circa 5 minuti per lato. Girarli a metà cottura per ottenere una crosticina croccante.
4. Frittata
La frittata di riso o di risotto è versatile ed economica. Può essere servita come piatto unico, antipasto o secondo poiché si adatta facilmente a diverse occasioni.
Ingredienti
- Riso o risotto avanzato
- 4 uova
- Formaggio grattugiato.
Procedimento
Separare i tuorli dagli albumi e montare a neve questi ultimi. Ottenere un composto mescolando il riso o il risotto, il formaggio grattugiato, i tuorli, gli albumi e disporlo su una teglia. Cuocere in forno a 180 gradi per un'ora oppure in una padella antiaderente a fuoco basso per 20 minuti.
Budino di latte e riso
Questo dessert leggero e delizioso che ricorda i sapori dell'infanzia può essere consumato a colazione, a merenda o come coccola dopo cena. La dosi della seguente ricetta sono per quattro persone.
Ingredienti
- Riso avanzato
- 950 ml di latte fresco intero
- 115 gr di zucchero semolato
- Mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia
- Mezzo cucchiaino di cannella in polvere.
Procedimento
Mettere il riso avanzato in una casseruola dal fondo spesso.Aggiungere il latte, lo zucchero, la vaniglia e la cannella in polvere e mescolare bene. Coprire con un coperchio e cuocere a fiamma bassa mescolando spesso. Spegnere il fuoco quando il riso ha assorbito il latte.
Leggi anche
- Castagne con friggitrice ad aria o al forno: i modi migliori per cuocerle
- Viva la zucca: 5 varietà da scegliere per le ricette autunnali e come cucinarla