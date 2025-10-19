Riso avanzato come consumarlo: 5 idee veloci da provare

In cucina non si butta mai nulla, tutti o quasi gli alimenti possono essere recuperati per realizzare piatti semplici e salutari al tempo stesso. Pensiamo, ad esempio, al riso (in particolare al risotto) e alla sua versatilità. Può capitare per necessità o per sbaglio di cucinarne in quantità eccessiva e poi di chiedersi cosa fare con quello avanzato. In questo articolo scopriremo le cinque ricette più gustose che fanno bene non solo al palato, ma anche al portafoglio e all'ambiente. Si stima, infatti, che solo in Italia il cibo sprecato potrebbe sfamare tre milioni di persone.

Perché mangiare il riso

Nutriente e adatto a chi soffre di celiachia e di gluten sensitivity, il riso è un cereale appartenente alla famiglia delle Graminacee. Ne esistono diverse qualità (da quello integrale a quello nero, dal parboiled al carnaroli) e tutte sono una fonte preziosa di carboidrati complessi, minerali (sodio, fosforo, ferro, potassio, calcio, magnesio) e vitamine (B1, B2, B3, B6, K).

Innumerevoli i benefici. Consumare questo cereale significa contrastare l'azione negativa dei radicali liberi, regolare la pressione arteriosa, promuovere il benessere dell'intestino, combattere l'insonnia, l'ansia e la depressione. Inoltre, poiché è altamente saziante, è adatto nelle diete ipocaloriche.

Cinque ricette con il riso avanzato

Quando si ha del riso in eccesso (anche risotto), è bene ricordare che lo si può utilizzare per dar vita a piatti sfiziosi e veloci. L'avanzo si conserva in frigo per uno massimo due giorni. Qui di seguito le cinque ricette migliori:

Crocchette Sformato Riso al salto Frittata Budino di latte e riso.

1. Crocchette

Possono essere preparate sia con del riso bollito avanzato che con del risotto agli asparagi, agli spinaci o ai quattro formaggi.

Ingredienti

Riso o risotto avanzato

Una mozzarella

Un uovo

Pangrattato.

Procedimento

Tagliare la mozzarella a dadini. Incorporarla nelle crocchette precedentemente formate. Impanarle con uovo sbattuto e pangrattato. Disporle su una teglia foderata con carta da forno. Cospargerle con un filo di olio d'oliva e cuocerle in forno preriscaldato a 200 gradi per 25 minuti. Chi lo desidera può friggerle.

2. Sformato

Senza dubbio questa è la ricetta più semplice e veloce di tutti. Lo sformato può anche essere consumato freddo.

Ingredienti

Riso o risotto avanzato

Una mozzarella o qualche fettina di scamorza.

Procedimento

In una teglia stendere uno strato di riso o di risotto. Ricoprirlo con la mozzarella tagliata a fette o a dadini. Chi lo desidera può utilizzare la scamorza. Ricoprire con un altro strato (se ne possono aggiungere a piacere) e cuocere in forno a 200 gradi per circa 30 minuti.

3. Riso al salto

Questo piatto tipico della cucina tradizionale lombarda è nato per riutilizzare il risotto allo zafferano avanzato. Lo si può tuttavia preparare anche con il riso bianco già cotto.

Ingredienti

Riso o risotto allo zafferano avanzato

Burro

Procedimento

Formare con riso o il risotto allo zafferano freddo dei dischetti e compattarli. Ungere una padella con il burro e distribuire i dischetti facendoli dorare per circa 5 minuti per lato. Girarli a metà cottura per ottenere una crosticina croccante.

4. Frittata

La frittata di riso o di risotto è versatile ed economica. Può essere servita come piatto unico, antipasto o secondo poiché si adatta facilmente a diverse occasioni.

Ingredienti

Riso o risotto avanzato

4 uova

Formaggio grattugiato.

Procedimento

Separare i tuorli dagli albumi e montare a neve questi ultimi. Ottenere un composto mescolando il riso o il risotto, il formaggio grattugiato, i tuorli, gli albumi e disporlo su una teglia. Cuocere in forno a 180 gradi per un'ora oppure in una padella antiaderente a fuoco basso per 20 minuti.

Budino di latte e riso

Questo dessert leggero e delizioso che ricorda i sapori dell'infanzia può essere consumato a colazione, a merenda o come coccola dopo cena. La dosi della seguente ricetta sono per quattro persone.

Ingredienti

Riso avanzato

950 ml di latte fresco intero

115 gr di zucchero semolato

Mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia

Mezzo cucchiaino di cannella in polvere.

Procedimento

Mettere il riso avanzato in una casseruola dal fondo spesso.

Aggiungere il latte, lo zucchero, la vaniglia e la cannella in polvere e mescolare bene. Coprire con un coperchio e cuocere a fiamma bassa mescolando spesso. Spegnere il fuoco quando il riso ha assorbito il latte.

