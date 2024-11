"The Ritual", al Gallia gli aperitivi sgorgano dalle teiere

Ascolta ora 00:00 00:00

Ma è ancora l'ora di un tè all'inglese o è già scoccata quella dell'aperitivo? Prima di perdere l'appetito nel dubbio, ci si può abbandonare a «The Ritual (Cristmas editions): 7 PM is the new 5 pm», messa in sceno (è proprio il caso di dirlo) al Lounge & bar dell'Hotel Gallia, dove la sorpresa sgorga dalle preziose teiere, mentre un muro di luminarie fa già Natale sulla facciata che rende meno grigio lo spiazzo davanti alla Stazione Centrale. Quattro i cocktail inediti studiati per l'occasione tra alcolici e analcolici: «Five O'Clock Tea», «Carcadet Negroni», «Afternoon Tea Tequila» e il mocktail «Indian Tea». Intuitivi gli ingredienti che fino al 6 gennaio accompagneranno le creazioni da acquolina dei fratelli Antonio e Vincenzo Lebano e i lievitati dell'executive pastry chef Stefano Trovisi. Tra gli special bites il Mini bun nebrasca, mayo alla senape e cheddar, il Gallia Club sandwich e imperdibile un Salmone affumicato con pane nero. Passando ai panettoni c'è quello griffato Trovisi con fonduta di cioccolato e frutta. E per gli amanti del cognac, è possibile abbinare anche un'esclusiva degustazione di Louis XIII, cuvée di altissima qualità della Maison Rémy Martin.

Ma per chi non volesse accontentarsi, sono quattro i dolci natalizi da portare a casa: il Panettone Tradizionale, il nuovo Panettone «Anima Esotica», il Panettone «Guilt-Free» Limited Edition e l'Albero di cioccolato che possono essere acquistati presso il pop up shop dell'hotel o sul portale www.cosaporto.it. Il Panettone Tradizionale è la versione moderna del classico milanese, impastato con burro delle Ardenne, uova biologiche allevate a terra, le arance candite Navel provenienti dall'area tirrenica calabrese, l'uvetta australiana 6 Corone e un blend di vaniglia di Tahiti e Madagascar.

Pee l'«Anima esotica» blend di vaniglia di Tahiti e Madagascar, albicocche Pellecchiella in arrivo dalle assolate terre vesuviane e mango semi-candito dell'India prima della glassatura con ghiaccia alla mandorla e granella di zucchero. Per il «Guilt-Free» uvetta australiana, un tocco di sciroppo di malto di riso e gocce di cioccolato Noalya. L'«Albero di cioccolato» è con anelli in Valrhona Hukambi 53%, frutta secca e candita.