La Seductive Box di Classy Cocktails

Ci sono prodotti che nascono per essere consumati e altri che ambiscono a essere messi in scena. La Seductive Box firmata Classy Cocktails appartiene alla seconda categoria: non si limita a contenere un cocktail, ma prova a ricreare un gesto, un tempo, un rituale domestico che guarda dichiaratamente al mondo del bar d’autore.

Il progetto porta la firma di Patrick Pistolesi, l’anima di uno dei migliori cocktail bar italiani, il Drink Kong di Roma, certamente tra i nomi più riconoscibili della mixology internazionale, e ruota attorno a uno dei cocktail-simbolo degli ultimi vent’anni: il Pornstar Martini. Creato da Douglas Ankrah, figura che ha trasformato il bancone in un luogo di racconto prima ancora che di tecnica, questo drink è diventato nel tempo un’icona pop del bere miscelato contemporaneo, sospeso tra edonismo e immediatezza.

La Seductive Box raccoglie quell’eredità e la traduce in formato ready-to-drink, con l’obiettivo dichiarato di portare l’esperienza del cocktail bar fuori dal locale e dentro le case. Non una semplice bottiglia, ma un set completo che costruisce un percorso preciso: il cocktail a base vodka, lo Champagne da servire a parte, i bicchieri giusti, gli strumenti essenziali. Tutto è pensato per riprodurre fedelmente il servizio originale, senza scorciatoie.

Al centro del progetto c’è l’incontro tra Belvedere Vodka, scelta come base del cocktail per la sua pulizia e struttura, e lo Champagne Moët&Chandon, chiamato a completare l’esperienza con il suo ruolo di contrappunto elegante e festivo. Un dialogo tra due marchi che rappresentano, ciascuno a modo suo, una certa idea di lusso internazionale, qui declinata in chiave accessibile ma controllata.

La box si presenta in un packaging curato, essenziale, giocato su un bianco ottico che rimanda più al mondo del design che a quello del gadget promozionale. All’interno trovano spazio due Pornstar Martini firmati Classy Cocktails, una bottiglia mini di Champagne, due coppe, due shot glass e un jigger. Un set chiuso, pensato per due, che suggerisce fin dall’inizio una dimensione di condivisione.

Il rituale è semplice e codificato: si agita il cocktail, lo si versa nelle coppe, si alterna il sorso con lo Champagne, seguendo l’idea originale di Ankrah. Un gesto che diventa esperienza, più che consumo, e che punta tutto sulla ripetibilità domestica di un momento normalmente legato all’uscita serale.

Dietro la Seductive Box si intravede la filosofia di Classy Cocktails: portare il cocktail d’autore fuori dal contesto elitario del bar senza tradirne il linguaggio.

Un’operazione che prova a tenere insieme artigianalità e scala, racconto e prodotto, immaginario e praticità. Resta al pubblico il compito di capire se il rituale, una volta tolto dal bancone, riesca davvero a mantenere intatto il suo potere di seduzione.