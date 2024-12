Strucchi, un Vermouth da manuale

Ascolta ora 00:00 00:00

Il vermouth sta conoscendo una sua rinascita, una seconda vita che lo ha riscattato dalla polvere di cui si era ricoperto. E questo anche grazie a personaggi come Paolo Dalla Mora, imprenditore del settore spirit e già fondatore del Gin Engine, con la sua iconica lattina che richiama gli oli del motore. Dalla Mora, nel corso delle sue ricerche, si è appassionato alla figura di Arnaldo Stucchi, che nel 1907 dette alle stampe uno dei più completi libri sulla storia del vermouth di Torino, che tratta ogni aspetto della produzione, della conservazione, dell’invecchiamento. Nella prefazione Strucchi spiega così l’intento dell’opera, in un brano che rende il sapore del tempo: “Il dare alle stampe un libro sul Vermouth avrebbe potuto sembrare qualche anno addietro, atto non opportuno, fors’anche non corretto, essendoché la preparazione di questo prodotto speciale del nostro Piemonte era riguardata come cosa segreta; ma se differenti sono per le Case piemontesi, che preparano ed esportano il Vermouth, le composizioni degli estratti, o infusioni alcooliche di droghe ed erbe aromatiche, nelle quali risiedono appunto le caratteristiche delle varie marche, pure rispettando, com’è giusto, questi segreti, molti altri quesiti ed argomenti di generale interesse si presentano agli studiosi ed ai pratici nella industria e nel commercio del Vermouth da legittimare, dirò così, la presente pubblicazione”.

Un volume incantevole che Dalla Mora ha deciso di ripescare, producendo una versione anastatica dell’edizione del 1909 (con tanto di 18 incisioni e 12 tavole fototipiche) e ha messo in vendita al prezzo d 18 euro per i tanti appassionati di questo prodotto, come possibile idea regalo natalizio.

Ma Dalla Mora ha fatto di più. Ha creato un nuovo brand dedicato al ricercatore torinese, Strucchi Vermouth e Bitter, creando quattro differenti prodotti con un’estetica deliziosamente novecentesca. Lo Strucchi Bianco è ottenuto dalla fortificazione e dall’aromatizzazione di vino bianco italiano e ha aromi di maggiorana, timo e rosmarino e gusto dolce e rinfrescante con un finale agrumato piacevolmente amaro; un prodotto da gustare da solo, freddo o on the rocks, ma che si presta anche alla composizione di cocktail. Lo Strucchi Rosso è un vermuth da meditazione ottenuto dalla fortificazione e dell’aromatizzazione di vino bianco italiano. Ha aromi di macchia mediterranea, di santoreggia, di salvia, e un gusto forte, complesso ma al contempo elegante, con note di china bilanciate dalla dolcezza del vino. Un vermouth di alta scuola che si presta alla preparazione di cocktail classici della tradizione italiana come il Milano-Torino e il Negroni. C’è poi lo Strucchi Dry, un vermouth a suo modo unico, perché qui il vino bianco italiano è la base di un prodotto secco e asciutto, con piacevoli note di zenzero che lo rendono assai versatile. Infine c’è lo Strucchi Bitter, realizzato tramite infusione nel vino bianco italiano di una selezione di erbe, radici e scorze di agrumi, che dà vita a un prodotto dagli aromi ricchi e complessi (rabarbaro, china, aloe, genziana).

Ognuno di questi prodotti può essere acquistato singolarmente sullo shop aziendale al prezzo di 20 euro alla bottiglia di 75 ml, oppure nel cofanetto che contiene quattro mignon al prezzo di 16 euro. Tra i prodotti in vendita, segnalo anche lo Strucchi kit Mi-To (160 euro), che trasforma i clienti in affinatori.

Nel kit c’è infatti una botte in legno da cinque litri dove unire a piacimento (ma senza tradire la ricetta, possibilmente) il contenuto di tre bottiglie di Strucchi Vermouth Rosso e di Bitter Rosso Strucchi e versare il Mi-To direttamente dal rubinetto dell’oggetto. I prodotti Strucchi sono distribuiti in Italia da Gaja.