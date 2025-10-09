La cultura e la creatività del festival "Onde Lariane"

È in arrivo il primo weekend di appuntamenti di "ONde LARIANE Festival di cultura e creatività", rassegna che si svolge in Centrolago e a Como, organizzata dalla Libera Associazione Culturale Casa Brenna Tosatto e curata da Roberta Bernasconi e Giorgio Gandola (nella foto).

Filo conduttore di questa terza edizione è "Fiducia. Forza. Fare. Le regole per vincere nella vita facendo squadra": un invito a riflettere sul valore della fiducia in un'epoca segnata da cambiamenti rapidi e sfide globali. La manifestazione si svolge, come nelle edizioni precedenti, in spazi noti del territorio lariano, grazie al supporto delle amministrazioni dei Comuni di: Tremezzina, Menaggio, Gravedona, Bellagio, Cernobbio e Sala Comacina, che con la città di Como diventano palcoscenico di incontri che intrecciano linguaggi, discipline e prospettive.

Sabato 11 ottobre l'apertura del festival è all'insegna dell'arte con due appuntamenti in Tremezzina: il primo, in programma alle 11 a Villa Balbianello, è un evento pittorico collettivo che prevede la realizzazione dell'opera Fidarsi del segno a cura dell'artista comasco Mario Uliassi. Dopo l'esordio a Casa Brenna Tosatto, Uliassi ha esposto in collettive a Milano e Parigi e collabora con la galleria Triangolo, con la quale ha da poco realizzato la sua prima personale internazionale presso la sede di Hotweels a Londra.

Il secondo appuntamento della giornata è alle 15 a Casa Brenna Tosatto: l'incontro "Come nasce e si costruisce la fiducia tra Gallerista e Collezionista" vede protagonisti l'imprenditore e collezionista Paolo De Santis e la gallerista Lodovica Busiri Vici, cofondatrice della galleria Vistamare. Segue nel pomeriggio al lido Victoria Beach di Menaggio (ore 18) l'incontro con il direttore Alessandro Sallusti.