La cultura e la creatività del festival "Onde Lariane"

È in arrivo il primo weekend di appuntamenti di "ONde LARIANE Festival di cultura e creatività", rassegna che si svolge in Centrolago e a Como, organizzata dalla Libera Associazione Culturale Casa Brenna Tosatto e curata da Roberta Bernasconi e Giorgio Gandola (nella foto).
Filo conduttore di questa terza edizione è "Fiducia. Forza. Fare. Le regole per vincere nella vita facendo squadra": un invito a riflettere sul valore della fiducia in un'epoca segnata da cambiamenti rapidi e sfide globali. La manifestazione si svolge, come nelle edizioni precedenti, in spazi noti del territorio lariano, grazie al supporto delle amministrazioni dei Comuni di: Tremezzina, Menaggio, Gravedona, Bellagio, Cernobbio e Sala Comacina, che con la città di Como diventano palcoscenico di incontri che intrecciano linguaggi, discipline e prospettive.
Sabato 11 ottobre l'apertura del festival è all'insegna dell'arte con due appuntamenti in Tremezzina: il primo, in programma alle 11 a Villa Balbianello, è un evento pittorico collettivo che prevede la realizzazione dell'opera Fidarsi del segno a cura dell'artista comasco Mario Uliassi. Dopo l'esordio a Casa Brenna Tosatto, Uliassi ha esposto in collettive a Milano e Parigi e collabora con la galleria Triangolo, con la quale ha da poco realizzato la sua prima personale internazionale presso la sede di Hotweels a Londra.
Il secondo appuntamento della giornata è alle 15 a Casa Brenna Tosatto: l'incontro "Come nasce e si costruisce la fiducia tra Gallerista e Collezionista" vede protagonisti l'imprenditore e collezionista Paolo De Santis e la gallerista Lodovica Busiri Vici, cofondatrice della galleria Vistamare. Segue nel pomeriggio al lido Victoria Beach di Menaggio (ore 18) l'incontro con il direttore Alessandro Sallusti.Dopo un inizio di carriera all'Ordine di Como, ha scritto per Avvenire, Il Giornale, Il Messaggero e il Corriere della Sera, del quale è stato anche caporedattore centrale. Oggi è direttore de il Giornale e la sua intervista a Giorgia Meloni - La versione di Giorgia - è stato un libro best-seller. RS