Gemelle siamesi dicefale si sposano: il video diventa virale

La storia delle gemelle siamesi dicefale Abby e Brittany Hensel ha un lieto fine. Le due gemelle, 34 anni, nate con il corpo e gli organi in comune ma con due teste, si sono sposate. In realtà i certificati di nozze rivelano, come riportato dal sito americano TMZ, che Abby Hensel ha sposato il veterano dell'esercito Josh Bowling nel corso di una cerimonia privata in Minnesota avvenuta in gram segreto tre anni fa, che è stata confermata dalle sorelle Hensel nelle scorse ore.

Il matrimonio di Abby e Brittany Hensel

Alla cerimonia, di cui si sa pochissimo, erano presenti i familiari delle gemelle siamesi e quelli di Josh Bowling, compresa la figlia del veterano dell'esercito, di cui Abby Hensel è legalmente matrigna. Abby e Brittany Hensel hanno pubblicato sul loro profilo TikTok, seguito da oltre mezzo milione di follower, alcune foto e un breve video del matrimonio con Josh Bowling, condividendo la loro gioia per le nozze con i fan, che le seguono da quando sono diventate un fenomeno televisivo grazie al docufilm "Joined for Life". Era il 2003 e la storia delle gemelle siamesi dicefale nate in Minnesota il 7 marzo 1990 fece il giro del mondo. Da quel momento Abby e Brittany sono diventate due celebrità e, dopo tante interviste e ospitate televisive, hanno realizzato anche una serie televisiva sulla loro vita, "Abby & Brittany", andata in onda con grande successo nel 2012 sul canale americano TLC.

La storia delle gemelle Hensel

La storia delle gemelle siamesi dicefale Abby e Brittany scosse l'America nel 1990. Dalla nascita le gemelle hanno in comune un corpo con due gambe e due braccia, mentre buona parte degli organi - racchiusi in una cassa toracica più ampia della norma - sono doppi (cuore, stomaco, colonna vertebrale, polmoni e fegato) oltre ad avere due teste. Come raccontato da Abby e Brittany, ciascuna controlla un braccio e una gamba e negli anni hanno imparato a coordinare i loro movimenti per avere una vita il più normale possibile. In questa ricerca di normalità si è inserito Josh Bowling, che dopo un fidanzamento durato alcuni anni, ha deciso di sposare Abby e Brittany, anche se legalmente l'uomo risulta coniugato solo con Abby. Le gemelle hanno mantenuto il massimo riserbo sulle nozze per molto tempo. "Il mondo intero non ha bisogno di sapere con chi usciamo o cosa faremo e tutto il resto", si sono giustificate le gemelle Hensel, condividendo poche ma significative foto della cerimonia sui social. E il com/@abbyandbrittanyhensel/video/7227429660441840942" data-ga4-click-event-target="external" target="_blank" rel="noopener">video è diventato virale.