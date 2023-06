Giornata mondiale della minigonna, quando e perché si celebra

Alla soglia dei suoi sessant’anni (nel 2025) e orfana della sua creatrice (la stilista Mary Quant morta lo scorso 13 aprile) la minigonna rimane uno degli indumenti cult della moda mondiale tanto da essere festeggiata ogni 6 giugno. In questa data, infatti, ricorre la Giornata Mondiale della minigonna, un’occasione per celebrare la femminilità e la libertà di espressione legata all’abbigliamento ma non solo.

Quando è stata istituita

Sebbene la minigonna abbia una storia lunga oltre mezzo secolo, l’istituzione della giornata mondiale a lei dedicata è ben più recente. Era il 2015 quando Rachid Ben Othman, presidente della Lega per la Difesa della Laicità e delle Libertà e l'attivista femminista Najet Bayoudh organizzarono una manifestazione in segno di solidarietà verso una ragazza algerina a cui era stato proibito di sostenere un esame perché indossava una minigonna troppo corta. Da quel giorno, ogni 6 giugno, la minigonna ha la sua giornata mondiale.

La storia della minigonna

Nato come indumento giovanile più che sexy, la gonna corta fa il suo esordio nel mondo della moda nel 1964 sulla passerella di André Courrèges, stilista francese, dove venne abbinata a stivali in gomma altissimi. Così altri stilisti come Paco Rabanne e Pierre Cardin la proposero nelle loro collezioni. A portarla tra le donne “normali” e nei negozi – alla portata di tutte - però, fu la stilista inglese Mary Quant. Fu lei a sdoganare il termine minigonna prendendo spunto dall'adorata Mini Cooper. "Esprimeva l'emancipazione delle donne, la pillola e il rock'n'roll. Era giovane, libera ed esuberante", scrisse la Quant nella sua autobiografia, parlando di quel pezzo di stoffa, che rivoluzionò la moda negli anni '60. Nel 1966 gli orli delle gonne raggiunsero la loro altezza massima tra quindici e diciassette centimetri mentre negli anni Settanta la moda vide prevalere le maxi skirt.

Minigonna da museo

Nonostante gli anni passino inesorabili, la minigonna sa reinventarsi ogni volta rimanendo sempre attuale e conquistando ogni generazione. Questo capo di abbigliamento rappresenta non solo un must-have del guardaroba, ma anche un pezzo di storia tanto da finire addirittura in un museo. Nel 2019 per la prima volta nella storia del museo, il Victoria & Albert Museum di Londra ha ospitato una retrospettiva dedicata proprio alla minigonna, raccontando la nascita e l'evoluzione di questo lembo di stoffa attraverso duecento modelli realizzati da Mary Quant tra il 1955 e il 1975, alcuni dei quali inediti e provenienti dall'archivio personale della stilista britannica.