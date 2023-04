"L'ha implorata". Melania Trump torna in pubblico con il marito Donald

Melania Trump è tornata in pubblico lo scorso 10 aprile, domenica di Pasqua. “È risorta” , ironizza Vanity Fair, ricordando l’assenza, forse strategica, dell’ex First Lady nel momento in cui “The Donald” varcava la soglia del tribunale di Manhattan, lo scorso 4 aprile. Ora, però, Melania è di nuovo accanto al marito. Impossibile dire se lo abbia perdonato, oppure se la sua immagine sia una sorta di pedina fondamentale nella linea difensiva che gli avvocati di Trump stanno studiando in vista del processo, che dovrebbe iniziare nel gennaio 2024.

Riappare Melania

Che fine ha fatto Melania Trump? Se lo sono chiesto i giornali di mezzo mondo, notando che l’ex First Lady non era accanto al marito nel momento più duro della sua vita, mentre era alle prese con i suoi guai giudiziari. Era diventata una specie di fantasma sospeso tra New York e Mar-a-Lago, in Florida. Gli insider sostenevano che Melania fosse “arrabbiata” a causa delle relazioni extraconiugali del marito, in particolare per la presunta storia con la pornostar Stormy Daniels, finita anche negli atti giudiziari. Per i tabloid il divorzio sarebbe stato imminente. Invece, a sorpresa, la signora Trump è rispuntata proprio nel giorno di Pasqua.

L’ex First Lady e Donald Trump sono stati avvistati a pranzo nel club di Mar-a-Lago. Un video li ha immortalati mentre, seduti al tavolo, chiacchieravano tranquillamente. Non solo: Melania è anche tornata sui social per augurare buona Pasqua ai suoi follower. Anche il marito ha seguito il suo esempio, ma il suo messaggio era un tantino più polemico: “Buona Pasqua a tutti, compresi quelli che sognano…di distruggere il nostro Paese…Noi torneremo”.

Donald ha “implorato” Melania

Si vocifera che questo ritorno in pubblico non sarebbe stato affatto un desiderio di Melania Trump, ma il frutto di una precisa strategia. Donald Trump avrebbe bisogno di sua moglie per portare avanti il suo piano difensivo in tribunale e anche per realizzare il sogno di essere rieletto presidente degli Stati Uniti. Un insider ha rivelato a Page Six: “[Donald] ha detto a [Melania]: ‘Ho davvero bisogno di te per questo, faremo la campagna elettorale’” e ha aggiunto: “Hanno parlato nel weekend e lei…ha acconsentito…”.

Tuttavia ci sarebbero delle indiscrezioni, a proposito del pranzo pasquale, che cambierebbero sensibilmente la percezione dell’intera storia da parte del pubblico. Un’altra fonte ha precisato sempre a Page Six: " [Melania] voleva solo stare da sola con lui. Quella era la sua richiesta. Il fatto che fossero loro due da soli è stata una grande dichiarazione. Come se Melania avesse voluto dire: ‘Siamo insieme. Sostengo mio marito’”.

Sembra anche che l’ex First Lady abbia trovato una nuova intesa con i parenti di Donald e che abbia accettato le presunte richieste d’aiuto del tycoon proprio in nome della famiglia, secondo quanto riportato da un altro insider: “La famiglia di Donald e Melania sono più vicini che mai. Lei è felice di questa nuova enfasi sulla vita familiare. Ha chiesto [a Trump] di esserci per Barron, lui lo ha fatto e in cambio lei gli ha detto che lo sosterrà”.

Di tutt’altro avviso sono le fonti del People. Una di queste ha detto: “Melania non ha preso parte agli eventi politici [che hanno coinvolto] suo marito” perché “non è piacevole per lei” e ancora : “Melania può essere scostante e non particolarmente amichevole perché, semplicemente, vuole essere lasciata sola”. Il suo carattere schivo e la ferma volontà di proteggere il figlio Barron la terrebbero ben lontana dalle luci della ribalta, ma non è detto che la signora Trump non abbia cambiato idea proprio per difendere i suoi affetti. L’ufficio stampa dell’ex First Lady ha chiarito: “Le persone dovrebbero prendere con le pinze le storie sulla signora Trump e sui suoi sentimenti, specialmente quelle che citano fonti che non sono la signora Trump”.