"Melania pensa al divorzio": quelle voci dietro i silenzi dell’ex First Lady

È sempre stato molto difficile capire cosa pensi Melania Trump, quali siano le sue emozioni. L’ex First Lady ha un atteggiamento così riservato da farla sembrare una specie di sfinge. Parla attraverso i silenzi, le presenze in pubblico e, soprattutto le assenze. Non è accanto a suo marito, Donald Trump, proprio ora che gli vengono contestati 34 capi d’accusa. Per qualcuno Melania si è chiusa nel suo riserbo, come sempre, per altri, invece, si tratterebbe di una tattica inequivocabile, attraverso la quale la signora Trump starebbe dicendo al mondo intero che non avrebbe alcuna intenzione di sostenere “The Donald”, che sarebbe furiosa per i suoi tradimenti e starebbe seriamente pensando al divorzio.

Che fine ha fatto Melania?

Non era mai accaduto che un presidente degli Stati Uniti finisse sotto inchiesta penale. Donald Trump ha fatto storia. Alle 19:13 dello scorso 4 aprile il tycoon ha lasciato la Trump Tower per dirigersi verso il tribunale di Manhattan e rispondere delle 34 accuse formulate contro di lui, tra cui quella di aver usato fondi elettorali per pagare il silenzio della pornostar Stormy Daniels, con cui avrebbe avuto una liaison nel 2006, pochi mesi dopo il matrimonio con Melania. Nell'inchiesta, poi, sono stati inseriti anche gli atti di un'altra vicenda simile a quella della Daniels, con protagonista l'ex modella di Playboy Karen McDougal.

Prima dell’udienza Donald Trump avrebbe espressamente chiesto che gli venisse scattata la foto segnaletica (per alcuni avrebbe intenzione di usarla come manifesto per la campagna elettorale del 2024). Inoltre gli sono state prese anche le impronte digitali. L’ex presidente si è dichiarato “non colpevole” e, dopo aver lasciato il tribunale, ha dichiarato che l’intera indagine sarebbe una “farsa” . La prossima udienza è stata fissata per il prossimo 4 dicembre, mentre il processo potrebbe iniziare nel gennaio 2024.

In questa situazione così caotica dov’era Melania Trump? Non accanto a suo marito. Non era con lui sull’aereo che lo ha portato dalla Florida a News York, ma alle 19.32 dello scorso 4 aprile è stata vista arrivare alla Trump Tower. Ancora una volta l’ex First Lady preferisce il silenzio, ma stando alle indiscrezioni sarebbe furiosa con suo marito e per nulla disposta a perdonare le sue presunte relazioni exttaconiugali. Un insider ha rivelato al People: “È arrabbiata e non vuole sentir parlare [della questione dei pagamenti alle presunte amanti di Trump]. È consapevole di chi sia suo marito e continua la sua vita con la famiglia e pochi amici”. La fonte ha anche spiegato: “[Melania] vuole ignorare [la faccenda] e spera che passi, ma non mostra solidarietà per la condizione di Trump”.

Il silenzio di Melania

Melania Trump non sarebbe solo indignata dal tradimento di Donald, ma anche dal fatto che la chiacchierata liaison con la pornostar Stormy Daniels sarebbe avvenuta quattro mesi dopo la nascita di Barron, oggi 17enne. Questo sarebbero il motivo principale dell’allontanamento dell’ex First Lady. Pare che Melania, ormai stanca del tycoon, sia sul punto di chiedere il divorzio.

I tabloid sostengono che la coppia condurrebbe da anni vite separate nella residenza di Mar-a-Lago, Florida. Un insider ha detto al Mirror: “A malapena le loro strade si incrociano. Melania non è diversa da qualunque altra donna. Avere un marito accusato di averla tradita non una, ma due volte è sconvolgente. Non c’è da meravigliarsi se la gente crede che Trump non si stia dirigendo solo verso la corte penale, ma anche verso il divorzio. Si dice che Melania sia impegnata con la famiglia, con i suoi genitori e il figlio 17enne che vive a Mar-a-Lago”.