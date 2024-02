L'italiano batte il francese: la lingua più "attraente" è la nostra

Il fascino degli italiani passa anche attraverso la lingua. A dirlo è uno studio internazionale che ha messo a confronto diversi idiomi europei per capire quale sia il più irresistibile. Il risultato? La lingua italiana è considerata dalla maggior parte degli intervistati romantica, sexy e passionale.

Una ricerca internazionale commissionata dalla piattaforma linguistica Babbel a OnePoll ha rivelato che l'italiano è considerato la lingua più attraente. Lo studio, effettuato su un campione di seimila persone distribuito tra Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, ha svelato che per l'89% degli intervistati la lingua italiana combina tre caratteristiche fondamentali dell'amore: è romantica, sexy e passionale. Se ne faranno una ragione i francesi - la cui lingua da sempre è considerata quella dell'amore - visto che a votarci come "migliori" sono stati loro stessi.

La lingua dell'amore è l'italiano

Secondo lo studio di OnePoll, infatti, i francesi hanno eletto l'italiano la lingua più attraente (85% delle preferenze tra sexy, romantica e passionale) a danno della loro lingua madre (61% di preferenze). A giudicare dai dati forniti dall'istituto di ricerca internazionale, i veri amanti della lingua italiana sono gli inglesi: nove su dieci la considerano la lingua dell'amore per eccellenza (98% delle preferenze). Subito dopo gli spagnoli e gli americani: per il 96% degli intervistati provenienti da questi paesi la lunga dell'amore è la nostra. I cugini d’oltralpe si aggiudicano, invece, il primato di lingua più romantica d'Europa con il 34% dei consensi (contro il 33% delle preferenze per l'italiano). L'italiano torna sul gradino più alto del podio, però, quando si parla di seduzione. Per tre adulti su dieci, infatti, la nostra lingua è la più sexy del mondo mentre solo terzo lo spagnolo latino-americano.

Lingue straniere: come vengono percepite

La ricerca internazionale svela anche come vengono percepite le altre lingue europee e l'inglese statunitense a livello di appeal. L'inglese britannico è considerata la lingua più educata (30% di preferenze) mentre l’inglese statunitense risulta l'idioma il più “cool” (29%). Il primato della lingua più divertente spetta allo spagnolo latino-americano, mentre la lingua tedesca risulta essere la più diretta e razionale tra tutte (rispettivamente con il 35% e il 26% delle preferenze). Persino la capacità di parlare una o più lingue sembra essere un tratto decisamente apprezzato nel partner in una relazione romantica. A livello internazionale viene infatti reputata una caratteristica attraente dal 71%, dietro solo al senso dell'umorismo (80%) e alla bellezza, il fisico e lo stile (72%).