Roger Federer torna a Wimbledon (e con lui c'è Kate Middleton)

King Roger è tornato nel tempio del tennis. A pochi mesi dall'addio al terreno rosso, Roger Federer è tornato a Wimbledon come ospite d'onore. Dopo avere assistito agli allenamenti dei raccattapalle negli scorsi giorni in compagnia di Kate Middleton, il tennista è stato ospite dell'odierna giornata di match in programma a Londra e ha assistito alle gare dal Royal Box, l'area della tribuna centrale riservata alla famiglia reale. Al suo fianco c'erano la moglie, Mirka Vavrinec, i suoi genitori e la principessa di Galles, che per l'occasione ha presenziato all'evento sportivo senza il principe William.

Il ritorno di Federer nell'olimpo del tennis, lì dove lo sportivo è stato otto volte campione nel corso della sua carriera, non è passato inosservato e gli spettatori presenti sugli spalti non hanno mancato di fargli sentire tutto il loro calore. Vestito con un abito sartoriale color crema, camicia a righe blu e cravatta a pois, King Roger ha fatto il suo ingresso dalla balconata centrale ed è subito stato acclamato dal pubblico circa 15mila spettatori. La standing ovation è durata un paio di minuti e ha regalato brividi anche ai telespettatori, che da casa hanno assistito alla scena.

Dopo avere raccolto gli applausi dei suoi tifosi, il tennista svizzero - visibilmente emozionato - ha baciato la moglie e poi si è seduto alla sinistra di Kate Middleton per assistere al programma di gare del campo principale iniziato con il match femminile tra Rybakina e Rogers e proseguito con il derby tutto inglese tra Sir Andy Murray e Ryan Peniston. Era dal settembre 2021 che lo svizzero non tornava a Wimbledon, dove disputò l'ultimo match contro il polacco Hubert Hurkacz. Un anno dopo Federer annunciò il ritiro con un evento di addio alla Laver Cup.

Tornare nel tempio del tennis, dove ha ottenuto otto trionfi, ha commosso lo sportivo e le immagini della standing ovation che il pubblico gli ha regalato hanno inondato i social. Su Instagram e TikTok circolano decine di video della sorpresa che King Roger ha fatto al pubblico di Wimbledon e l'account ufficiale dell'evento sportivo, su Twitter, gli ha dedicato un cinguettio speciale, condividendo il video del suo arrivo nella Royal Box e dell'acclamazione degli spettatori.