Spalle coperte, niente baci, alcol e sex toy: il Mondiale dei divieti in Qatar

Manca sempre meno all'inizio dei Mondiali di calcio in Qatar e l'attenzione è più per il Paese e le sue usanze che per l'evento sportivo, che richiamerà milioni di tifosi e squadre da tutto il mondo (eccetto l'Italia). Viste le polemiche che hanno interessato il Qatar sui diritti civili e sugli stringenti divieti, i tabloid inglesi hanno pensato bene di informare i propri tifosi su cosa è considerato illegale nel Paese, giusto per evitare l'incarcerazione dei propri connazionali, rei di non conoscere usi e costumi qatariani.

Nelle scorse ore il sito ufficiale del governo inglese - Gov.uk - ha pubblicato una sezione speciale dedicata ai Mondiali in Qatar 2022 e, tra le varie indicazioni, ha stilato una lunga lista dei divieti vigenti a partire dall'uso e dalla detenzione di droghe fino l'assunzione di alcol (prevista solo nei ristoranti e nei bar degli hotel) e vietata in pubblico (e non acquistabile in nessun negozio).

Dalle sigarette elettroniche ai libri religiosi, cosa è vietato in Qatar

L'elenco delle cose da non fare e degli oggetti da non mettere in valigia è lunga, lunghissima. E chi infrange le regole rischia non solo multe, ma anche l'arresto e l'incarcerazione. Oltre alle droghe, l'importazione di materiale pornografico (compresi sex toy e riviste), prodotti a base di carne di maiale e libri e materiale religioso in Qatar è illegale e anche le sigarette elettroniche, i liquidi e altri prodotti simili sono vietati.