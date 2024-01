World Pizza Day, origini e curiosità di un’eccellenza italiana

Ogni anno il 17 Gennaio si celebra il World Pizza Day. È una giornata speciale per tutti gli estimatori della pizza, eccellenza italiana riconosciuta anche all’estero e amata dai grandi e dai piccini. Questa giornata è stata istituita nel 1984 da un gruppo di piazzaioli napoletani intenzionati e a promuoverla come simbolo della cultura e della cucina italiana.

Da allora è diventata una festa molto diffusa. È l’occasione per gustare la propria pizza preferita. Nel mondo in questa data si organizzano eventi, gare gastronomiche e laboratori tutti incentrati sul mondo di questo alimento.

Origini e curiosità della pizza

Risulta uno dei prodotti da forno più consumati, non solo in Italia ma nel mondo. Di fatti il primo Stato mondiale che ne risulta il consumatore in assoluto sono gli Stati Uniti. Ogni anno il consumo pro capite degli americani si aggira intorno ai 13 kg, a fronte di un consumo annuo pro capite in Italia di “soli” 8kg. In questa classifica mondiale infatti noi italiani ci posizioniamo secondi ma nel Vecchio Continente rimaniamo i primi in classifica.

La sua storia ha origini molto antiche. Le si fanno risalire al IX secolo a Napoli dove era considerata un cibo povero. Per prepararla venivano utilizzati ingredienti semplici e facilmente reperibili. Col passare degli anni questo piatto si è arricchito di variazioni e combinazioni di sapori.

Le pizze più amate dagli italiani e quelle “originali”

La più amata dagli italiani resta la Margherita, sia nella versione semplice e leggera con fior di latte che quella tradizionale che la vuole rigorosamente con mozzarella di bufala. Questa versione è chiamata Bufalina ed è amata soprattutto al Sud.

Ad essere amate sono anche la margherita con prosciutto e funghi. Seguono la capricciosa, la diavola con salame piccante, la margherita con tonno, con o senza cipolla e la Biancaneve, ossia la pizza bianca senza pomodoro. Semplice e deliziosa al tempo stesso è la marinara, apprezzata soprattutto al Sud.

Negli ultimi anni nel mondo si sono diffuse tante variazioni. Alcune di esse sono davvero originali perché condite con ingredienti insoliti. Tra le pizze più originali menzioniamo la pizza con il canguro. La si può degustare in Australia dove la carne di canguro viene servita come topping sulla pizza assieme a pomodoro, mozzarella e una salsa allo yogurt. In india invece è diffusa la pizza al pollo tandooridai sapori speziati e decisamente orientali.

Invece nel Regno Unito si può gustare la pizza breakfast condita con pancetta, salsicce, uova, pomodori, funghi e persino toast. Da consumare a colazione per affrontare con più energia la giornata.