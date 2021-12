Ornella Vanoni, la caduta in treno poi lo sfottò alla Venier: "Sei troppo ricca"

Non è un buon momento per Ornella Vanoni. La cantate, dopo la brutta influenza che l'aveva costretta a posticipare il suo tour promozionale e a rinviare la conduzione de Le Iene, ha avuto un incidente, che l'ha costretta a fermarsi ancora. La Vanoni era attesa come ospite nell'ultima puntata di Domenica In, ma ha dovuto dare forfait, perché costretta a letto dopo una violenta caduta, ripiegando su un collegamento telefonico.

L'artista aveva comunicato ai suoi fan di essersi fatta male lo scorso 7 dicembre. Con un messaggio condiviso su tutti i suoi canali social, Ornella Vanoni aveva svelato: " Ieri l'altro, durante il viaggio in treno, per accarezzare un dolce Golden Retriever, sono caduta... Tanto dolore, ma sono a casa ". La cantante ha così dovuto cancellare una serie di impegni professionali, che l'avrebbero portata in tv e a contatto con il pubblico. All'ospitata a Domenica In, però, Ornella Vanoni non ha voluto rinunciare, garantendo la sua presenza nell'ultima puntata grazie al collegamento telefonico.

Nonostante il dolore e il lento recupero, Ornella Vanoni è apparsa la stessa di sempre. Diretta e irriverente soprattutto con la padrona di casa che, in apertura di telefonata, le ha subito chiesto come stava. " Male, sono a letto moribonda. Ma tu adori le tragedie ", ha replicato l'artista trovando comprensione nella Venier: " Anche io casco ogni due per tre ". La conduttrice ha insistito per sapere le sue reali condizioni di salute e Ornella Vanoni ha provato a spiegare quanto accaduto nel giorno dell'incidente: " Vuoi sapere come è successo? Mi alzo per andare a fare la pipì... ".