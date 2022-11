"A cena con un uomo misterioso": anche Ilary Blasi beccata in dolce compagnia

Mentre Totti mette su casa con Noemi Bocchi (e gioca a padel a Abu Dhabi), Ilary Blasi vive la sua dolce vita da single. La conduttrice dell'Isola dei famosi è sempre più protagonista delle serate romane ma, se fino a oggi si era fatta vedere in giro solo con le sorelle e gli amici più stretti, nelle ultime ore Ilary è stata pizzicata al fianco di un misterioso uomo.

A paparazzare la Blasi è stato il settimanale Diva e donna, che nel numero in edicola ha pubblicato le foto della serata che la conduttrice ha trascorso in compagnia di un immobiliarista capitolino, sconosciuto (almeno fino a ora) alla cronaca rosa. Di lui non si sa quasi niente, se non il nome (Edmondo) e l'impiego (immobiliarista) e no non è lui a occuparsi della transazione del Pupone per l'acquisto del super attico in zona Roma nord.

Ilary Blasi e l'immobiliarista romano sono stati fotografati insieme, l'uno vicino all'altra, in uno noto locale della capitale, dove hanno trascorso la serata tra cibo e buon vino. Nelle immagini che campeggiano sulla copertina della rivista, la conduttrice e l'immobiliarista ridono e parlano e chissà che di mezzo, invece di una storia d'amore, non ci sia una transazione immobiliare per la Blasi. Da tempo si vocifera, infatti, che Ilary sia intenzionata a comprare casa a Milano e Edmondo Israilovici, questo il nome dell'uomo, che alcuni siti di gossip hanno rintracciato, è socio fondatore di un'importante agenzia immobiliare che opera tra Roma e Milano.

L'incontro, dunque, potrebbe essere stato più una piacevole cena post affari che non un vero e proprio appuntamento. Ma anche se fosse non ci sarebbe niente di male. Ilary Blasi e Francesco Totti sono ormai separati da mesi anche se manca ancora il verdetto dei giudici a decretare il definitivo addio. In tribunale - non per il divorzio - i due ex coniugi torneranno però a breve (metà novembre) per il secondo round della disputa borsette versus Rolex.