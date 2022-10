"Ho paura di lui". Le parole choc di Wanda Nara su Icardi

Che Mauro Icardi non avesse preso bene l'annuncio della separazione era chiaro. Sin da quando Wanda Nara ha ufficializzato la loro rottura, l'attaccante argentino non ha perso occasione per smentire l'ex moglie e per insinuare che la crisi fosse una sorta di ripicca di Wanda per la sua scappatella con Eugenia "La China" Suarez. Ma a giudicare dalle ultime dichiarazioni rilasciate dall'imprenditrice l'addio sarebbe cosa fatta e lei ora sarebbe addirittura terrorizzata dall'atteggiamento dell'ex compagno.

Parlando con la stampa argentina Wanda Nara avrebbe esternato la sua preoccupazione per l'insistenza quasi ossessiva che Mauro Icardi sta avendo da settimane. Dopo essere rimasto in silenzio per mesi, infatti, lo sportivo ha deciso di lavare i panni sporchi in piazza (o meglio sui social network) parlando delle bugie e degli atteggiamenti dell'ex compagnia. Lui ha più volte negato di essersi separato da Wanda e ha messo i figli in mezzo alla vicenda per mettere in cattiva luce l'imprenditrice, che nel frattempo avrebbe iniziato a frequentarsi con il giovane rapper L-Gante.

Icardi e Wanda, lei ora ha paura

Le ultime indiscrezioni giunte dall'Argentina, però, gettano un'ombra sull'addio tra Icardi e Wanda Nara. Nel corso dell'ultima puntata della trasmissione argentina "Partners of the Show", l'opinionista Luli Fernández ha rivelato i timori dell'imprenditrice, che ora si trova a Istambul per un faccia a faccia decisivo con l'ex. "' Quando abbiamo parlato le ho detto che quello di Icardi è un atteggiamento molto strano e lei mi ha risposto: 'La verità è che questa volta ho paura '".