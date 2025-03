La cultura come veicolo di diplomazia: Italia e Uzbekistan sempre più vicini

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Uzbekistan, culla millenaria di storia e tradizioni, ha rafforzato negli ultimi anni la sua presenza nel panorama culturale internazionale, consolidando un processo di valorizzazione che trova nell'Italia un partner privilegiato. Il legame tra Roma e Tashkent, infatti, sta favorendo un dialogo costruttivo fondato su un saldo rapporto di amicizia, che anno dopo anno dà vita a sempre maggiori opportunità di collaborazione bilaterale.

Il 2024 ha rappresentato un punto di svolta in questo senso, con l'organizzazione di ben quattordici eventi culturali in Italia che hanno permesso di far conoscere l'arte e la storia uzbeka ad un pubblico sempre più ampio. Tra le principali iniziative, l'Uzbekistan ha preso parte alla Biennale di Venezia con un intero padiglione dedicato e ha esposto due mostre provenienti dal Museo Statale d'Arte dell'Uzbekistan e dal Museo della Repubblica del Karakalpakstan presso la Galleria degli Uffizi di Firenze e l'Università Ca' Foscari di Venezia. Nel mese di dicembre, sono state poi celebrate le Giornate culturali dell'Uzbekistan in Italia, durante le quali l'orchestra sinfonica del Teatro Accademico di Stato Alisher Navoi, composta da oltre 90 musicisti, ha incantato il pubblico con concerti a Roma e Viareggio.

La cooperazione culturale tra Italia e Uzbekistan non si limita alle arti visive e alla musica ma guarda anche al mondo accademico e dell'istruzione. Lo scorso settembre, la visita a Tashkent del Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha sancito una nuova fase di collaborazione tra le istituzioni accademiche dei nostri Paesi. A testimonianza di ciò, il primo Forum dei Rettori Uzbekistan-Italia ha riunito i rappresentanti di 23 università italiane, tra cui l'Università Ca' Foscari di Venezia, l'Università di Pisa, l'Università di Roma Tre e ben 45 università uzbeke. La recente inaugurazione del Centro Avanzato di Ingegneria Italia-Uzbekistan presso la sede distaccata del Politecnico di Torino a Tashkent ha, inoltre, rappresentato un ulteriore passo in avanti nella cooperazione scientifica collegata all'inserimento nel mondo del lavoro.

La diplomazia culturale rappresenta uno strumento essenziale per alimentare un continuo scambio costruttivo con i partner europei. L'Uzbekistan, grazie alla sua storia millenaria e alla sua posizione strategica nel cuore dell'Asia Centrale, è stato per secoli un crocevia di civiltà, commercio ed idee. Il crescente interesse verso l'Uzbekistan si riflette, infatti, anche nello sviluppo di un turismo dall'alto valore culturale, con un numero sempre maggiore di visitatori internazionali, tra cui molti italiani, attratti dalle straordinarie bellezze storiche e paesaggistiche che il nostro paese vanta. Basti pensare che, negli ultimi due anni, il numero di turisti italiani che hanno visitato l'Uzbekistan è aumentato di sei volte.

L'Italia rimane per l'Uzbekistan un partner fondamentale; per questo motivo siamo convinti che sia fondamentale continuare a promuovere iniziative che favoriscano lo scambio di conoscenze, l'innovazione e la costruzione di ponti tra le nostre due nazioni.

Guardiamo al futuro con entusiasmo e fiducia, consapevoli che la nostra cooperazione continuerà a crescere, arricchendo entrambe le culture e rafforzando l'amicizia tra i nostri popoli.

*Ambasciatore della Repubblica dell'Uzbekistan in Italia